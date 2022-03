Revenu minimum décent pour certain·es, « trappe à pauvreté » pour d’autres. Le revenu de solidarité active (RSA) ne cesse de diviser. Et à deux semaines de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a relancé le débat, puisque le chef de l’État défend l’idée d’un RSA versé, si et seulement si, ses bénéficiaires comptent un minimum d’activité par semaine (entre 15 et 20 heures). On a souhaité vous poser la question.