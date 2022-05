Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ils ne sont pas de trop en ce moment. La Ligue des Optimistes nous prodigue quelques conseils pour améliorer l’ambiance de nos temps incertains. Moyen essentiel pour se reconnecter à soi comme aux autres.

Comment s’en sortir ? Face à un virus qui semble s’éteindre et une guerre qui ne demande qu’à s’embraser, difficile de garder l’esprit clair et de se convaincre que les choses s’améliorent toujours… L’inflation lancée dans un sprint infernal n’aide pas non plus. Et il y a le climat qui s’étiole ! Et pourtant, l’optimisme. Il ne s’agit pas d’une béatitude un peu médiocre, mais tout au contraire d’une vertu pour l’action. Indispensable mantra de l’époque.

Reconnaissez votre problème, pratiquez la gratitude, faites place à la déception… Le début d’une résurgence positive et conquérante ? Ces conseils font partie de la liste (non exhaustive) de la Ligue des Optimistes. Toujours difficile, lorsque l’on subit l’angoisse, d’écouter les recommandations solaires des spécialistes du bonheur retrouvé. Mais c’est d’abord dans les périodes les plus délicates que doit se gagner la course pour le moral. Qu’on nous donne l’envie ! L’envie d’avoir envie.