Temps de lecture estimé : 2 minutes

Jean-François Carenco est président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il invite, dès maintenant, les Français·es à faire des économies d’énergie.

Crime contre l’Humanité, crimes de guerre. Actions barbares et sanguinaires… L’Europe pointe du doigt les atrocités commises par le président russe depuis le début du conflit. Les Vingt-Sept menacent Moscou de sanctions : la piste d’un embargo sur le pétrole russe est sérieusement envisagée. Mais le boycott des énergies fossiles, présenté comme l’ultime punition, est-il réalisable ? Actuellement, 40 % du gaz en Europe provient de la Russie. Un pourcentage qui varie d’un pays à l’autre : 20 % pour la France mais 50 % pour l’Allemagne et l’Italie ! Des chiffres qui préoccupent l’Union européenne (UE), résolue à faire bloc face à la menace soviétique. Une chose est sûre : les prix du gaz et du pétrole s’envolent. Le recours à d’autres fournisseurs s’impose aux États membres…

Depuis le début du conflit, la France souhaite épargner aux Français·es une flambée des prix, notamment du carburant. Simple geste électoraliste ou véritable implication citoyenne, cette décision n’est pas sans conséquences. Et pour cause, les répercussions de la guerre en Ukraine ont déjà coûté près de 20 milliards d’euros à la France, notamment à EDF. Une seule solution s’impose : la réduction de la dépendance. Une ambition risquée et qui ne peut s’appliquer que grâce à la diversification : développement des énergies renouvelables, des échanges avec d’autres exportateurs (Norvège, Moyen-Orient). Un raisonnement plausible pour Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), mais pas sans restrictions… À la guerre comme à la guerre, le raisonnement du président du CRE est simple, pour survivre sans le soutien énergétique de la Russie, l’Europe devra impérativement réduire sa consommation de gaz et d’énergie. Sinon, des pénuries pourraient être enregistrées dès l’hiver 2022. Avec un embargo européen en ligne de mire ? Pour Olivier Gantois, président de l’Ufip Énergies et mobilités : « Toutes les routes pétrolières peuvent arriver en France. » Alors, si tous les chemins mènent à Rome… pourquoi s’en priver ? MM

Le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), Jean-François Carenco, appelle l’ensemble des Français à faire dès maintenant des économies d’énergie, au risque de faire face à des tensions d’approvisionnement l’hiver prochain. Le patron du régulateur de l’énergie juge que les difficultés d’approvisionnement de gaz provoquées par la guerre en Ukraine et la baisse inédite de la production d’électricité nucléaire d’EDF vont nécessairement entraîner des difficultés à l’hiver 2022 si rien n’est fait. Il faut économiser du gaz et de l’électricité en France dès maintenant sinon cela pourrait mal se passer l’hiver prochain ​, insiste Jean-François Carenco, invitant chacun à faire des efforts, les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics mais aussi chacun d’entre nous, que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières . Il y a urgence et chacun doit s’y mettre ​, ajoute t-il.

Retrouvez l’essentiel de la tribune sur le site de Ouest-France