Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Il faut redoubler de créativité pour soutenir le pouvoir d’achat des Français », lancent quatre dirigeants de grandes plates-formes, dans les colonnes du Journal du Dimanche.



On le sait, l’inflation s’installe durablement dans le pays – en mai 2022 les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % sur un an, selon les chiffres de l’Insee. Emmanuel Marill, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Airbnb, Antoine Jouteau, directeur général du groupe Leboncoin, Thomas Plantenga, PDG de Vinted, et Simon Baldeyrou, président de Getaround Europe proposent des idées pour améliorer le pouvoir d’achat des Français…

Car le pouvoir d’achat s’invite comme l’une des principales préoccupations, la campagne présidentielle a d’ailleurs beaucoup tourné autour de cette problématique. Ces représentants estiment que leurs entreprises sont « au rendez-vous » pour aider les Français qui ont le sentiment que leur pouvoir d’achat faiblit. Mais pour aller plus loin, ils proposent de lever les freins de l’économie du partage. Baisser la TVA ou créer un crédit d’impôt sur les objets d’occasion et en inciter la population à recourir à la seconde main.

Cette semaine, le gouvernement a présenté un projet de loi attendu afin de soutenir nos concitoyens face à la hausse des prix. Si l’action des pouvoirs publics est indispensable, elle ne résoudra pas tout. Face à une inflation massive installée pour de longs mois, il faut redoubler de créativité pour soutenir le pouvoir d’achat des Français dans la durée tout en limitant l’impact des mesures prises sur les comptes publics. Les Français n’ont pas attendu la « politique du carnet de chèques » pour se prendre en main et utiliser tous les outils à leur disposition afin de faire face, au quotidien, à la hausse du coût de la vie. La démonstration n’est plus à faire : nos plates-formes de l’économie collaborative font des Français les premiers bénéficiaires de l’économie du partage, dont le poids croît en outre chaque jour dans l’économie nationale, au profit de nombreux emplois indirects. Le modèle collaboratif porte, en outre, un souffle de solidarité et d’entraide, plus que jamais nécessaire dans les périodes de crises successives que nous traversons.

