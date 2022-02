Le verbatim de… Denis Granger, fondateur de M2DG

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le métavers : notre futur lieu de travail ?

C’est le grand bouleversement sociétal, économique et humain du moment, qui interroge et interpelle. Le fameux métavers, qui affole déjà les controverses et les imaginaires des innovateurs et des grandes fortunes, va transformer notre rapport au travail. Un impact déjà presque certain, tant cet univers virtuel immersif s’annonce disruptif. Alors le métavers, un nouvel espace de travail ? Un questionnement développé par Denis Granger, fondateur de M2DG, start-up spécialiste des espaces de travail, dans une tribune pour Les Échos.

Décidément, la crise sanitaire et économique aura impulsé bien des bouleversements pour le monde du travail et ses espaces d’activité et d’interaction. À commencer par l’organisation même du travail et du quotidien des équipes, avec l’installation durable du télétravail, du flex-office, des outils numériques, du coworking et même du travail asynchrone. Dans ce contexte, entreprises et employé·es aspirent pour beaucoup à une meilleur flexibilité de leur quotidien. Et le métavers qui tend à s’installer dans le paysage numérique s’impose déjà comme un nouvel espace à investir.

Cet univers virtuel sera-t-il le « Graal des interactions ? », dixit Mark Zuckerberg et, par extension, un outil de réinvention complète des expériences de travail ? ABA

À en croire Mark Zuckerberg, qui le décrit comme le futur Graal des interactions sociales, le métavers, univers virtuel immersif, est amené à transformer nos modes de vie, à commencer par notre rapport au monde du travail. Et s’il est encore trop tôt pour affirmer que Meta accueillera demain les futurs sièges sociaux des entreprises, une chose est sûre : la pandémie a d’ores et déjà impulsé des mutations profondes dans l’organisation du travail. Télétravail, réunions Zoom, flex-office, coworking… Les salariés comme les entreprises aspirent à une plus grande flexibilité et passent en mode hybride. Dans ce contexte, les professionnels de l’immobilier de bureau réinventent les espaces et les expériences ; aujourd’hui dans le monde réel et, demain, dans le monde virtuel !

Les sièges sociaux emménagent dans le métavers



« Imaginez. Vous êtes attablé au Starbucks avec votre café, et, d’un claquement de doigts, vos écrans de travail apparaissent devant vos yeux tels que vous les avez laissés à la maison. Vous butez sur un problème ? Plutôt que d’appeler un collègue, ce dernier se téléporte jusqu’à vous. » C’est ainsi qu’en juillet, Mark Zuckerberg décrivait sa vision du métavers, appliquant d’emblée cette innovation dans le monde du travail. D’ailleurs, son groupe, rebaptisé Meta, a lancé comme première application « Horizon Workrooms ». Ce service de travail à distance en réalité virtuelle, accessible grâce à un casque de VR, dessine les contours du Future of Work.

Des entreprises pionnières emménagent d’ailleurs déjà dans le métavers. Ainsi, PricewaterhouseCoopers vient d’acquérir des terrains numériques encore vierges dans le jeu vidéo The Sandbox, pour y « construire » un centre de conseil, afin d’aider les marques peu familières du Web 3.0 à exploiter les nouvelles opportunités offertes par cette technologie. De son côté, Prager Metis, l’un des principaux cabinets internationaux d’expertise comptable et de conseil, a été le premier à ouvrir officiellement son siège social sur la plateforme Metaverse Decentraland.

Une promesse qui mettra du temps à être tenue

En se présentant comme un monde immersif, bien plus interactif qu’une visio Zoom ou Teams, mais aussi beaucoup plus collaboratif, le métavers promet l’amélioration de l’expérience de travail virtuelle. Distordant le temps et l’espace, il se positionne ainsi comme la plate-forme de télétravail du futur, la brique manquante entre distanciel et présentiel.

Cela signifie-t-il que demain, les m2 de bureaux seront remplacés par des cm2 de pixels ? Rien n’est moins sûr ! Tout d’abord parce que technologiquement nous sommes encore très loin de la promesse de Meta. Ensuite, parce que si la crise a rassuré les dirigeants sur la performance de leurs salariés en télétravail, elle a aussi fait émerger une autre certitude : les interactions humaines ne peuvent être totalement remplacées par les outils virtuels. Le langage corporel, les échanges informels autour de la machine à café, les brainstormings en salle de réunion, jouent un rôle essentiel dans la cohésion des équipes, la motivation et l’attachement à l’entreprise, et favorisent créativité et innovation. De la même manière que le 100 % télétravail est aujourd’hui rarement l’option retenue par les dirigeants, le 100 % métavers n’est clairement pas envisagé !

L’expérience au cœur des nouveaux espaces de travail

Pour répondre à cette tendance du travail hybride, les experts de l’immobilier de bureau ont su réinventer ces dernières années les espaces afin d’entremêler plus intimement expériences digitale et physique : bureaux opérés en prestation de service, coworking… Dans ces structures pensées pour offrir des conditions de travail optimales à tous les collaborateurs et répondre aux nouveaux besoins des entreprises, le confort et la flexibilité priment.

(…)