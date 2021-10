Temps de lecture constaté 2’

Louis Maurin estime qu’il faudrait davantage cibler les 20 % plus riches pour réduire les inégalités.

Des progrès se concrétisaient depuis plus de 25 ans. Mais la crise covid a tout fait vaciller. Les inégalités dans le monde ont ressurgi. La pandémie aurait fait basculer plus de 100 millions de personnes dans le monde en état de pauvreté, révèle une étude de la Banque mondiale publiée fin septembre. La France ne fait pas exception. Les inégalités demeurent, crise ou pas crise d’ailleurs.

La crise a soudainement mis en avant des professions jusqu’ici invisibilisées. Derrière ces métiers, des individus. Souvent des femmes. Les « premier·ères de corvée » n’a-t-on cessé de les nommer. Puis, la pandémie s’éloignant – et l’on s’en félicite toutes et tous – ces mêmes personnes n’ont pas tardé à retomber dans l’oubli. Étonnant que l’utilité sociale se retrouve si peu reconnue dans notre pays, notamment en termes de rémunération. Pour lutter contre ces inégalités, le directeur de l’Observatoire des inégalités, Louis Maurin, plaide dans son ouvrage Encore plus ! Enquête sur ces privilégiés qui n’en ont jamais assez pour cibler les 20 % les plus aisé·es. Celles et ceux qui touchent plus de 2 600 euros net par mois (pour une personne seule après impôts). GW

« La constitution de fortunes colossales est indécente. La voracité du 1 % le plus riche est sans fin. Mais se focaliser sur une frange très étroite de la population, c’est se défiler de la solidarité. Pour lutter contre les inégalités, il faut cibler les 20 % les plus aisés, ceux qui touchent plus de 2 600 euros net par mois pour une personne seule après impôts. C’est la France des cadres supérieurs et des diplômés des bonnes écoles, la bourgeoisie économique et culturelle qui refuse de voir ses privilèges.

De l’autre côté du spectre, il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. La France populaire est constituée d’ouvriers, d’employés dans les services, de personnes qui n’ont pas eu accès aux études, il s’agit d’une France majoritairement féminine qui écope des emplois les plus difficiles. Ces personnes ne sont pas en détresse, mais leur mode de vie est très éloigné de celui de la bourgeoisie économique et culturelle.

Elles ne parviennent pas à répondre aux injonctions de la société de consommation, comme partir en vacances régulièrement. Une forme de mépris social accable cette France qui roule en diesel, fume des clopes, fait ses courses au supermarché, ne mange pas toujours bio, ne fait pas des expos tous les dimanches.

Vous dénoncez ce que vous qualifiez de marketing des inégalités simpliste. Pourquoi faut-il se méfier de cet emballement autour de la question des inégalités ?

Les inégalités sont devenues la tarte à la crème du débat public. On noie le problème sous un flot de discours hypocrites. La majorité tient un discours très fort sur les inégalités de destin, tout en mettant en place un dispositif temporaire d’exonération de droits de donation qui permet de transmettre 100 000 euros supplémentaires à des membres de sa famille (par enfant tous les quinze ans).

Ce décalage entre les paroles et les actes nourrit le sentiment d’injustice et alimente des révoltes comme celle des « gilets jaunes ». En mettant en avant de nouvelles fractures – les discriminations selon l’origine, entre les générations, entre les femmes et les hommes –, les catégories dominantes éloignent le débat de la fracture sociale.

On parle beaucoup de la nécessité d’avoir des femmes à la direction des entreprises, ce qui est tout à fait juste. Mais on montre du doigt quelques belles réussites, sans s’attaquer au cœur du problème, à savoir la précarité de l’emploi féminin. On pourrait réduire massivement les inégalités de genre en luttant contre la répétition des CDD et en augmentant le Smic.

La crise sanitaire peut-elle être l’occasion d’inverser le cours de notre histoire sociale ?

Lors de sa première déclaration à la suite de l’épidémie de covid-19, en avril 2020, Emmanuel Macron a reconnu que « notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal ». C’était un moment politique extrêmement fort. Mais la crise sanitaire a été une occasion manquée.

On ne s’en est même pas saisi pour étendre le revenu de solidarité active (RSA) aux moins de 25 ans. C’est une faute politique considérable, alors que cette catégorie de population est la plus touchée par l’augmentation du chômage et du travail précaire. Il faut absolument que ceux qui utilisent cette flexibilité et cette précarité le payent. Je ne suis pas contre l’existence des CDD, je suis contre le fait qu’on n’en subisse pas les conséquences en tant qu’employeur, dans le privé comme dans le public : les associations emploient massivement des précaires.

On pourrait appliquer à la précarité le principe du pollueur-payeur, à travers, par exemple, une augmentation de la prime de fin de CDD. La France privilégiée n’est pas une France égoïste, c’est elle qui s’investit dans les associations caritatives aujourd’hui. Je suis convaincu que les Français sont prêts à s’unir pour contribuer à l’effort de la nation, du moment où cet effort est équitablement réparti. »

