Nous voilà à la Saint-Valentin. La « fête des amoureux », qui rend grâce à Valentin de Terni, prêtre martyr qui, sous l’Empire romain, mariait les amoureux dans le silence des catacombes ; au temps des premiers chrétiens. Aujourd’hui très commerciale, d’intenses débats naissent dans les couples : faut-il ou non la célébrer ? Notre question, cette semaine, est toute différente et s’intéresse aux rapports amoureux qui peuvent naître parfois au bureau… Que faire à ce moment-là ? Entre railleries et jalousies, la tentation peut être grande de ne rien dire. Et vous, que feriez vous ?