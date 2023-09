Salon SME : « Le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent prendre leur destin en main »

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le prochain salon SME aura lieu les 25 et 26 septembre prochains, au Palais des Congrès de Paris. Et cette année au programme : le lancement du Grand Interclubs des Entrepreneurs. Un événement dans l’événement. ÉcoRéseau Business est partenaire.



C’est la 24e édition du salon SME. Et cette année plus que jamais, les micro-entrepreneurs ont tout intérêt à prendre part à l’événement. Les « temps forts » prévus cette année sont légion. Le Grand Interclubs des Entrepreneurs et le Freelance Talks ouvriront le bal dès le lundi 25 septembre. Puis le lendemain, Slash, dédié aux slasheurs-entrepreneurs prendra le relais avec l’Empower, un événement dédié aux professionnels de l’accompagnement des créateurs d’entreprise et des entrepreneurs.

Du réseautage, mais pas que !

« Il y a trois fonctions essentielles dans un regroupement d’entrepreneurs. La première c’est le partage et le progrès. La deuxième, c’est de faire du business. Et enfin, la troisième fonction c’est de rompre l’isolement », explique Alain Bosetti, président du salon. Alors quoi de mieux que de rassembler tous ces clubs au sein d’un Grand Interclubs d’Entrepreneurs ? La meilleure occasion pour nouer des liens, dialoguer et donc, évidemment, réseauter avec ses pairs. Une occasion unique de trouver des réponses à ces questions entrepreneuriales. « Il y a rarement une personne qui détient la clé. En discutant avec un expert-comptable, un fiscaliste, un expert en marketing on explore des bouts de pistes. C’est cet ensemble qui permet de progresser », rappelle notre expert, Alain Bosetti.

Au programme de ce temps fort : une première partie réservée aux têtes de réseaux des 50 clubs d’entrepreneurs présents au salon. Pour un premier contact un peu plus intimiste. « Nous sommes heureux de savoir qu’il y aura des clubs de toute l’Île-de-France. Ça va permettre un super maillage », se réjouit d’ailleurs Alain Bosetti. L’événement se poursuivra avec une remise de prix, les meilleures « initiatives réseaux », où quatre clubs d’entrepreneurs seront récompensés. Et enfin, autour d’animations ludiques, le salon prévoit deux heures de networking pur où les membres de tous les clubs pourront échanger ensemble ou avec de futurs candidats pour les rejoindre. Des centaines de personnes sont attendues.

Pourquoi venir au salon SME ? Le commentaire d’Alain Bosetti, président du salon

« Le salon SME n’est pas un événement comme les autres. Nous nous adressons aux plus petits, aux indépendants, ceux qui veulent prendre leur destin en main. Ils ont en deux jours la possibilité de discuter avec 500 experts qui répondent à leurs questions. Chacun d’entre eux a un bout du puzzle, c’est à l’entrepreneur de réunir les pièces et d’assembler sa solution entrepreneuriale ».