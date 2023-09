Temps de lecture estimé : 2 minutes

La 11e édition du Printemps des études aura lieu les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. ÉcoRéseau Business est partenaire.

Cette 11e édition rassemblera 130 acteurs majeurs de la filière Research, Data, et Insights.

Le Printemps des études c’est :

2 jours pour saisir les nouvelles tendances marketing et communication

2 jours pour découvrir de nouveaux outils et nouvelles approches d’écoute du consommateur

2 jours pour nourrir sa stratégie de marque

Le Printemps des études, c’est aussi une exposition qui comprend 75 exposants, 3 agoras, 1 espace sensoriel et 1 village de la data.

Et un programme riche de 70 conférences & rendez-vous, 20 pitches data et 16 visites guidées s’articulant cette année autour de 3 thèmes d’importance : Innovation, Émotions, Stratégie.

Pierre Rosanvallon, professeur émérite au Collège de France, ouvrira la manifestation sur le sujet : « Les Français à l’épreuve des émotions : une approche sociologique. »

L’historien et sociologue, y présentera sa grille d’analyse des émotions, qui permet de mieux les cerner et de comprendre l’actualité française. Son analyse des émotions par lesquelles les Français sont passés récemment illustrera sa lecture des événements qui ont secoué notre société ces deux dernières années.

Le Professeur Rosanvallon, proposant une nouvelle approche sociologique, la mettra dans la perspective des études, du marketing, des médias et de la communication en général.

Enfin, s’il s’exprimera sur l’incertitude et les crises qui traversent notre société notamment sur les plans du social, de la politique, voire de la démocratie, il ébauchera aussi les pistes pour un avenir différent et pour faire société.

Le programme 2023 fera aussi la part belle aux innovations de la filière market research, comme les enjeux, limites et points forts de l’IA et du métavers, mais aussi les nouveaux outils et nouvelles approches via des démonstrations de plates-formes, ou encore les perspectives offertes par les multi-sources et l’optimisation des données…

Et il nourrira la réflexion stratégique en matière de connaissance marchés et cibles (Chine, Silvers, Gen Z, etc.) et en matière de communication (brand content, média, RSE, etc.).

Autant de clés pour comprendre les mutations du métier et plus finement les évolutions sociétales en cours.

Pour en savoir plus, consulter le programme complet et demander votre e-badge : www.printemps-etudes.com