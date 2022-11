Temps de lecture estimé : 2 minutes

La cérémonie de remises des trophées h’up entrepreneurs s’est déroulée mardi 8 novembre au Carreau du Temple, à Paris. EcoRéseau Business est partenaire.

Handicapés sûrement, entrepreneurs avant tout. Voilà un slogan qui résume bien le credo de l’association h’up entrepreneurs, née en 2008 à l’initiative de Didier Roche. Avec comme missions : soutenir tous les entrepreneurs quand survient un handicap, accompagner les créateurs et les entrepreneurs en situation de handicap, développer une communauté d’entrepreneurs.

En 2018, h’up crée ses Trophées entrepreneurs pour valoriser les porteurs de projets hors du commun. Depuis la création de la cérémonie, ÉcoRéseau Business l’accompagne. Les prix sont décernés dans quatre catégories : « Créateurs », « Créateurs en herbe », « Expérimentés » et « International ». À ces prix s’ajoutent celui de l’entrepreneur de l’année et le vote du public !

Et si l’avenir appartenait à ceux qui font de leurs faiblesses des forces ? Et si le futur était bâti par ceux qui vivent les crises comme des opportunités de se réinventer ? Et si vous souteniez des entrepreneurs extra-ordinaires qui entendent participer à la relance de notre économie en ne laissant personne au bord de la route ? – Hamou Bouakkaz, président de h’up entrepreneurs