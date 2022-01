Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour clôturer 2021, les BigBoss ont assuré leur Winter Edition du 10 au 12 décembre. Trois jours de business et de networking au pied des pistes observés par ÉcoRéseau Business.

La marque des BigBoss, fondée par Hervé Bloch et sa société Digilinx, s’est imposée dans le paysage de l’événementiel business français comme un rendez-vous majeur des entreprises du numérique et du e-commerce. Avec un concept fort et une idée simple : réunir grands décideurs et entreprises prestataires tout au long de l’année avec deux temps forts : la Summer Edition et la Winter Edition. Deux week-ends de networking intensif et de loisirs partagés, des plages aux stations de ski. Pour cette édition 2021, la Winter s’est déroulée au Club Med de la station des Arcs, en Savoie.

Malgré la covid et les menaces de restrictions qui pèsent sur les événements rassemblant du public, la Winter Edition 2021 des BigBoss a accueilli quelque 600 participant·es de 445 entreprises différentes (275 décideurs et 170 sociétés prestataires). Toutes et tous venaient pour accélérer leurs projets de transformation et d’intégration numérique, et gonfler leur carnet de commandes et leur création de valeur. Avec en tête la promesse d’un week-end détente et… business. Pas de refus en temps de covid.

Le premier décor : la halle olympique d’Albertville. Le premier temps fort : 2 sessions de 10 speed dating business en « one to one » de 7 minutes chacun. Les fameux BigBoss datings, le cœur du concept. À peine descendus du train et après un sympathique buffet déjeunatoire, pas le temps de flâner, le marathon de pitchs et de discussions est lancé au son du gong. Pour rappel, un algorithme attribue les entrevues selon les vœux exprimés par les BigBoss et les « repriorisations » opérées par les prestataires. Après chaque dating, le·la décideur·se vote : smiley vert, il·elle veut revoir le prestataire, smiley rouge, c’est non, smiley orange, il·elle est intéressé·e mais pas dans l’immédiat. Simple et efficace. Au total, ce sont quelque 6 000 rendez-vous qui se sont tenus sur la demi-journée du vendredi 10 décembre après-midi !

Après ce planning chargé, direction la station des Arcs. Et la montée fut longue et enneigée ! Tempête de neige et alerte avalanche obligent. Autour d’un verre ou d’un bon petit plat de montagne, le networking et les échanges officieux se poursuivent de plus belle. Le business ne dort pas. Dès le samedi matin, 1 000 meetings d’approfondissement de 15 minutes font suite aux marques d’intérêt des datings de la veille.

Puis place aux loisirs ! Ski pour les uns, biathlon pour les autres, et piscine ou détente pour les moins téméraires, chacune et chacun trouve son compte et peut profiter du magnifique domaine des Arcs et de sa vue imprenable sur le Mont Blanc.

Parmi les initiatives bienvenues de cette Winter Edition, en cette période de crise sanitaire, l’équipe des BigBoss a entrepris la mise en place d’un vaccinodrome sur place lors du week-end. De quoi proposer aux participant·es l’injection de leur troisième dose de vaccin anti-covid, sur la base du volontariat. Le tout grâce à une équipe médicale composée d’un médecin et de trois internes en pharmacie et en médecine (119 doses Moderna ont été injectées sur les trois jours).

En outre, Hervé Bloch, fondateur de l’événement, en a profité pour annoncer à la presse le développement et le lancement en 2022 de la plate-forme communautaire numérique BigBoss365, en association avec sa filiale PROXIMUM365 et sa solution technologique Vimeet. L’idée : amplifier et élargir son expérience business et son ROI (retour sur investissement), en permettant aux décideurs d’activer des demandes de datings one to one à la demande pour répondre à leurs projets sur un sujet particulier et être mis en relation avec les prestataires idoines. Le tout via une technologie d’intelligence artificielle et de machine learning.

En somme, une Winter Edition bien chargée. Et surtout, bien tenue malgré la cinquième vague épidémique qui déferle, un petit exploit. Le business avant tout.

ABA