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Depuis dix ans, les Trophées ÉcoRéseau mettent à l’honneur celles et ceux qui entreprennent, innovent et avancent malgré les obstacles. Dix années à raconter une autre France : audacieuse, inventive, résiliente. Une France de bâtisseurs, d’électron libres, de dirigeants engagés et de personnalités capables de transformer une intuition, une conviction ou même une épreuve en moteur d’action.

Nouveauté cette année : ce jeudi 11 juin l’édition 2026 se déroulera sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République. Cette édition anniversaire, en partenariat avec la CCI Paris Île-de-France qui inaugurera d’ailleurs ses nouveaux locaux dans le Xe arrondissement, récompensera ainsi des femmes et des hommes à travers cinq catégories : Électron libre, l’Entreprise de l’année, Initiative positive, Trophée du Rebond et l’Entrepreneur de l’année.

Découvrez les cinq catégories et leurs nominés

Trophée « Électron libre »

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Trophée « Initiative positive »

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Trophée du « Rebond »

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Trophée « Entreprise de l’année »

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« L’Entrepreneur de l’année »

Au sommet des distinctions, « L’Entrepreneur de l’année » célèbre celles et ceux qui incarnent, à eux seuls, l’esprit d’entreprendre dans toute sa richesse. Vision, audace, résilience, impact : toutes les dimensions de l’action entrepreneuriale se retrouvent dans ces parcours hors normes. Qu’ils aient bâti, transformé, rebondi ou engagé leur entreprise sur des voies nouvelles, ils partagent une même capacité à entraîner, à durer et à faire bouger les lignes.

L’ensemble des nominés, toutes catégories confondues, peuvent l’emporter.