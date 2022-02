Temps de lecture estimé : 2 minutes

Oubliez les autotests en grandes surfaces ! • Depuis mardi 15 février, les ventes d’autotests dans les supermarchés ne sont plus possibles. Cette vente avait été autorisée à la fin du mois de décembre, à titre exceptionnel. Prévue jusqu’au 31 janvier au départ, la mesure prend donc fin deux semaines plus tard. Bilan : entre le 28 décembre et le 16 janvier, 16 millions d’autotests ont été vendus par les enseignes, pour un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros selon le panéliste NielsenIQ. Un chiffre forcément sous-estimé si l’on prend l’ensemble de la période. À l’arrivée, les pharmacien·nes sont soulagé·es ce 15 février et retrouveront le monopole des ventes d’autotests…

Les 15 tendances de la fonction marketing de demain • La société Onepoint et l’école du marketing du groupe La Poste ont planché sur un baromètre de la fonction marketing. 16 entreprises représentatives des univers b to b et b to c ont participé à plusieurs entretiens, et à l’arrivée, 15 tendances auront un impact sur le marketing de demain.

Les tendances qui se poursuivent : omnicanalité, ciblage des contenus, transformation numérique, prédominance de la data, agile marketing.

: omnicanalité, ciblage des contenus, transformation numérique, prédominance de la data, agile marketing. Les tendances qui s’accélèrent : lead nurturing, culture client des collaborateurs, IA, RPA (robotic process automation) et importance de l’écosystème.

: lead nurturing, culture client des collaborateurs, IA, RPA (robotic process automation) et importance de l’écosystème. Les tendances qui émergent : inconnu comme variable, place des émotions, métavers, martech (marketing-technology) et quête de sens.

Paris 2024 : les parrains manquent à l’appel • Les Jeux olympiques de Paris se dérouleront dans deux ans et demi. 350 millions d’euros, voilà ce qu’il manquerait pour boucler la partie sponsors du budget. Pourtant, dès 2021, Decathlon entrait dans la danse, juste après Sanofi – partenaire premium. Dans le détail, 600 millions d’euros seraient dans les caisses, le Comité d’organisation (Cojo) assure avoir sécurisé autour de 700 millions d’euros. « Franchement, je n’ai jamais vraiment été inquiet. J’étais sûr qu’aujourd’hui le Cojo aurait déjà bouclé son budget. Là, il manque presque 400 millions à faire rentrer en deux ans, c’est tendu », explique un spécialiste du sponsoring sportif – et qui ne souhaite pas être nommé. Alors, première épreuve de ces JO de Paris : une course contre la montre !

Facebook News arrive en France • Il s’agit d’un nouvel onglet qui offre aux internautes de retrouver l’essentiel de l’actualité du jour avec des articles en provenance d’un réseau de médias partenaires. Lesquels obtiennent une rémunération de Meta – qui s’ajoute au règlement des droits voisins. « Le fil Facebook actuel ne correspond pas aux attentes des personnes qui s’intéressent à l’information. Les articles qui y remontent risquent d’accuser plusieurs jours d’ancienneté », pointe le directeur des partenariats médias chez Meta France, Mathieu Fritsch. Un grand nombre de médias français seront partenaires comme Le Figaro, Les Échos, La Croix, La Voix du Nord ou Sud-Ouest. Pour rappel, Facebook News a été lancé en 2020 aux États-Unis. Avant de se diffuser dans d’autres pays comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne.