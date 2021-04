Temps de lecture 3’30

Le palmarès : le bien-être animal et l’écologie, grands gagnants.

L’Iseg marketing et communication (l’une des deux écoles de l’Institut supérieur européen de gestion) anime depuis 2009 le challenge Open Iseg, le plus grand concours annuel de projets des écoles de marketing-communication en France. Voilà plus de 1 650 projets qui ont été déposés en douze ans, dont 167 ont été primés, et pas pour un simple trophée : les prix vont de 2 000 à 10 000 euros, avec un financement total d’une hauteur de 432 000 euros. Le projet est porté par au moins un étudiant actuel, des « anciens », mais souvent par des équipes intergénérationnelles d’Iségiens ou des équipes décloisonnées, en association avec des étudiants issus d’autres écoles du Groupe Ionis https://www.ionis-group.com/ (Épitech ou e-artsup).

Un jury d’entrepreneurs et de sensibilités

Un constat, les projets Open Iseg reflètent souvent des tendances sociétales : applications mobiles et retour vers le « monde réel » avec des projets environnementaux, le bien-être animal et la quête de sens au travail et dans les modes de consommation, comme des projets associatifs et humanitaires.

Cette année, 10 jurés, dont le directeur-fondateur d’ÉcoRéseau Business, Jean-Baptiste Leprince, ont repéré les 10 prix qui vont aider des start-up et futures start-up.

Sophie Adriansen, écrivaine • Sabrina Bakis, commissaire d’exposition et conseil en ingénierie culturelle • Sandrine Caccamo, responsable des Partenariats service public et enseignement supérieur Banque Populaire Rives de Paris • Marc Drillech, directeur général Ionis Education Group • Marie-Laure Idée, responsable incubateur Ionis 361 Paris

Édouard Joguet, compositeur, sound designer • Isabel Kurata, co-fondatrice ACT Responsible & The Good Report • Jean-Baptiste Leprince, ÉcoRéseau Business/Lmedia, fondateur & directeur de la publication • Charles Rambeau, directeur associé Tout le monde aime les pingouins • Béatrice Vendeaud, directrice nationale des partenariats entreprises et du réseau des Anciens Iseg Group.

Le palmarès

1er prix – 10 000 euros

Jopy

Tanguy Haugomard (promo 2017) et François Rousse, campus de Lille

Le premier menu alimentaire complet et sur-mesure pour les chats, 100 % français, à la volaille et sans céréales. > Site Web

2e prix – 7 000 euros

La culotte verte

Alicia Fourage et Chloé Josse (promo 2021), campus de Nantes

La 1re couche lavable, à base d’algue (en fibre SeaCell), 100 % biodégradable et recyclable.

3e prix – 5 000 euros

L’Éco-lien

Palomo Morgane, Soffyan Khorsi (promo 2017), campus de Paris

Ferme avicole et maraîchère implantée sur une exploitation familiale de 4 hectares au bord du Niger, à quelques kilomètres de Bamako capitale du Mali, et qui souhaite devenir un exemple de production éco-responsable.

4e au 10e prix – 2 000 euros

Charly

Emma Froment et Maëva Leseur (promo 2024), campus de Bordeaux

L’application qui lutte contre les agressions dans les transports en commun.

Teasing

Elle est culottée

Louise Hoffmann (promo 2025), campus de Bordeaux

Une marque de sous-vêtements et maillots de bain prénommée Elle est culottée et fondée en 2020. > site Web

Home garden

Camille Barroux et Hugo Henry (promo 2022), campus de Lyon

Home garden veut rendre le jardinage accessible et simple avec une solution en kit.

For one

Leyla Obame, Bleuenn Rouille et Morganne Masmont (promo 2020), campus de Nantes

Agence qui propose aux entreprises des séminaires qui dépaysent les participants, qui les plongent dans la culture et les paysages d’une région de manière responsable. > site Web

NowAcademy

Laetitia Mattioli (promo 2017), campus de Paris

Accompagnement en ligne pour aider les TPE éthiques à se numériser et ainsi faciliter l’appropriation des outils numériques.

Eleven brains

Mélanie Koegler Garcia (promo 2020), campus de Strasbourg

Lutter contre l’épuisement émotionnel dans les milieux professionnels via la solution Tripalium, un jeu d’entreprise sous forme d’un jeu de l’oie quelque peu revisité. > facebook > Instagram

Snare

Johan Aurand (promo 2019), campus Toulouse

Initialement réfléchi comme projet de fin d’étude, Snare a évolué tout au long de l’année 2020 afin de se finaliser en une solution numérisée valorisant et renforçant les cultures électroniques d’aujourd’hui et de demain.

Prix spécial du jury – 2 000 euros

Atelier Mynr

Albert Moynier (promo 2018), Iseg Toulouse

Création d’une entreprise de fabrication artisanale de meubles et luminaires en palettes.

Coup de cœur du jury – 2 000 euros

Cuddle

Benoit Noblet et Théo Zouaoui (promo 2022), Iseg Nantes

Plate-forme de mise en relation entre les particuliers et les assistants vétérinaires. À la manière d’un Doctissimo > prestation de service à domicile pour les particuliers : premiers soins, toilettage, coupe de griffe, pré-consultation, entretien de l’animal…