Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Zydeli

Quoi ? Une marketplace d’épicerie fine et d’art de la table

Deli pour delivery, deli pour delicatessen. Les palais avertis et papilles curieuses en salivent déjà : Zydeli, la nouvelle marketplace de l’épicerie fine et art de la table, nous promet qualité, gourmandises, savoir-faire et même « excellence ». Son fondateur Yasser Nejjar nous explique le concept.

On les appelle Delicatessen. Ces boutiques aux 1 000 trésors gustatifs. Fromages, vins, friandises… Aussi rares que qualitatifs, ces produits se dénichent difficilement. Mais plus pour longtemps. Voilà une start-up qui va faciliter la vie des fins gourmets. Amoureux·ses de la gastronomie, notez bien cette date dans votre agenda : début mai 2022, Zydeli investit le World Wide Web ! Une toute nouvelle marketplace qui ambitionne de mettre en relation les petit·es commerçant·es et les grand·es gourmand·es. Entretien avec Yasser Nejjar, président-fondateur.

Yasser Nejjar, quel est votre parcours ?



Après une quinzaine d’années dans la presse écrite à Toulouse, j’ai senti le vent du papier tourner. J’ai alors mis toutes mes économies dans le développement d’une première marketplace à l’étranger dans un marché qui était encore vierge. L’aventure a pris fin lorsque des groupes internationaux se sont intéressés au marché et ont absorbé tous les petits opérateurs existants. J’ai alors mis mon expérience à la disposition de start-up qui souhaitaient se lancer dans ce domaine en tant que consultant.

C’est alors que naît Zydeli…

J’ai d’abord observé l’évolution des marketplaces à l’échelle internationale et nationale. J’ai également constaté que les petit·es commerçant·es des centres-villes avaient du mal à se digitaliser. L’envie d’entreprendre m’est revenue. C’était le bon moment. Étant moi-même épicurien, entouré d’épicurien·nes, de petit·es commerçant·es, et d’amoureux·ses du bon, de l’exceptionnel et du beau, je me suis tout naturellement tourné vers le secteur de l’épicerie fine et de l’art de la table. J’ai étudié le marché, constaté le grand besoin de digitalisation des épiceries fines, des artisan·es, des producteur·rices et des créateur·rices pour faire face à la puissance d’Internet. C’est tout naturellement que le projet s’est construit. Je voulais que ma marketplace puisse véritablement répondre à un besoin : rapprocher les petit·es commerçant·es des client·es du digital. Il faut savoir que d’ici à 2024, les transactions e-commerce représenteront plus de 6 milliards de dollars contre 4,2 milliards en 2021, selon Statista. D’où la naissance de Zydeli : la première marketplace qui réunit l’épicerie fine et l’art de la table !

À quoi doivent s’attendre les futur·es client·es de cette épicerie fine en ligne ?

Zydeli proposera plusieurs rubriques : l’épicerie salée, sucrée, le bio&santé, la cave, les spécialités régionales et du monde, les articles d’art de la table, la possibilité de constituer des coffrets cadeaux ainsi qu’un espace spécialement dédié aux restaurateur·rices pour répondre à leurs besoins. Mais ce n’est pas tout ! Zydeli offrira également des conseils, astuces et recettes à ses visiteur·ses. À la commande, les client·es auront le choix entre quatre modes de livraison : le click & collect, la livraison écologique dernier kilomètre, la livraison standard ainsi que les points relais.

Où en êtes-vous dans le développement de Zydeli, avez-vous rencontré des difficultés ?

Zydeli sera en ligne début mai 2022. Nous sommes en plein recrutement des vendeur·ses pour la constitution des catalogues produits. La plate-forme est en phase test.

Comme tout projet en lancement nous rencontrons bien sûr quelques difficultés… mais lorsque vous décidez d’entreprendre il est clair que ce n’est pas un long fleuve tranquille. Mais avec mes associés, des gens passionnés, nous formons une équipe formidable et nous franchirons tous les obstacles. Il a fallu trouver le premier cercle d’investisseurs constitué essentiellement de proches. Et nous prévoyons d’ouvrir prochainement le capital.

Quels sont vos objectifs, comment souhaitez-vous faire évoluer Zydeli ?

Notre objectif est simple : avoir l’offre la plus complète en épicerie fine, avec des dizaines voire des centaines de milliers de références. Les consommateur·rices pourront bénéficier d’un très grand choix d’articles d’art de la table : de véritables écrins pour mettre en avant les produits. Des mets d’exception proviennent de savoir-faire ancestraux qu’il faut protéger.

Notre ambition est nationale dans un premier temps et nous comptons très vite intégrer les marchés italien et espagnol qui ont une grande culture culinaire. Nous voulons aussi mettre en avant les spécialités des régions et du monde, et bien d’autres surprises que vous pourrez découvrir au lancement !

Propos recueillis par Marie Sanchis