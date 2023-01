Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Wedrivit

Quoi ? Une plate-forme de location pour des voitures de collection.

« Dream, drive, enjoy ». Le mantra est en anglais, certes, mais c’est pourtant à une réussite bien française que nous avons affaire. Wedrivit rend possible la location de voitures anciennes et luxueuses. Pour une journée ou pour tout un voyage. L’inaccessible devient possible. Presque pour tous…

Ce focus entreprise s’adresse à ceux qui n’ont pas peur d’épater la galerie. Wedrivit (en un seul mot) est une entreprise salvatrice pour faire face à 2023. En un temps où le mot sobriété occupe tout le terrain médiatique, cette entreprise nous fait rêver. Voir les choses en grand. Comme le témoignage englouti des Trente Glorieuses.

Wedrivit propose de nous installer au volant des plus belles automobiles. Des bolides qui écumeront les routes de France et de Navarre sous un splendide soleil. Forcément synonyme d’une liberté retrouvée. La plate-forme est bordelaise et s’assume comme telle. Depuis le port de la Lune, on rêve encore aux étoiles.

Hubert de Villeneuve, entrepreneur d’audaces

Hubert de Villeneuve a su inventer ce dispositif original. Encore jeune, ce manager de projets bénéficie déjà d’une expérience rodée, après des années à Londres et Singapour, au cœur de l’économie mondiale. Il y a le monde, les voyages qui forment la jeunesse, puis le retour aux sources bordelaises.

Occasion de faire le point sur l’extraordinaire dynamisme de la ville qui fut celle d’Alain Juppé : les start-up s’y épanouissent à plein. La belle qualité de vie et la grande proximité avec Paris (désormais à deux heures de TGV) sont sans doute des éléments moteurs dans cette effusion de créativité économique.

Hubert de Villeneuve a ainsi eu l’idée – brillante – de proposer aux particuliers de louer, via sa plate-forme, des voitures anciennes et luxueuses. Idée formidable pour un mariage ou une virée à deux. Le dispositif est paré juridiquement : les parties peuvent s’engager sans risque.

Le rêve est là, tout proche, à portée de la main

Tentons le coup. Admettons que vous souhaitiez partir en week-end romantique pour le 1er mai (qui tombe cette année un lundi). Destination Nice et la Côte d’Azur. Vous aurez le choix. Porsche 356 Speedster ? Forfait à 350 euros par jour. Ford Mustang, avec ses formidables bandes rouges et blanches ? 550 euros par jour. L’Aston Martin modèle James Bond, délicieusement rétro, s’affiche à 859 euros la journée. Le prix des sensations fortes.

Ceux qui sont en quête d’authenticité (et à la tête d’une famille nombreuse) pourront imiter les familles ouest-allemandes des seventies en louant le fameux combi Volkswagen pour 850 euros par jour. Les prix sont beaucoup plus abordables pour une Citroën Méhari : 220 euros la journée. La location de petites voitures d’autrefois, comme la coccinelle ou la mythique deux-chevaux est également possible, pour les petits budgets !

Une location qui offre toutes les garanties

Comment se passe concrètement la location ? Une fois que vous aurez sélectionné le véhicule de votre goût, il faudra s’entendre avec le propriétaire quant aux dates, à la distance parcourue, aux options choisies (champagne, fleurs…). Le jour J, retrouvez le propriétaire qui vous transmettra les clefs du bolide. Charge à lui de vérifier votre permis de conduire (de minimum trois ans), carte d’identité et carte bancaire. Un court état des lieux sera réalisé avant de signer le contrat de location… directement sur l’appli Wedrivit. Selon les modèles, le propriétaire vous proposera une rapide explication, à la manière d’une prise en main. Et puis ensuite, à vous la liberté ! Dans la limite de 200 kilomètres par jour, sauf instruction contraire.

Lorsque la location s’achève, vous retrouvez le propriétaire qui procède alors à un nouvel état des lieux. Tout accrochage est garanti par votre caution. Méfiance, donc, lorsque vous êtes en possession du véhicule, car vous en êtes responsable !

Un BlaBlaCar de luxe en pleine expansion

Un mot sur la stratégie financière de Wedrivit. La plate-forme, totalement gratuite, demeure en accès libre. Hubert de Villeneuve se rémunère grâce à une commission clairement affichée : 20 % dans le cas d’une location sans chauffeur ; 15 % si vous adjoignez un chauffeur au véhicule (dans le cas d’un mariage par exemple).

Une assurance aux airs de bouclier vient rassurer le propriétaire. Pour la modique somme de 19,40 euros, celui-ci est protégé. Une opération rentable, puisqu’elle permet de transformer son bolide et ses coûts fixes en investissement rentable de long terme. Mieux vaut d’ailleurs faire rouler ces automobiles qui, à défaut, finiraient par rouiller au fin fond d’un garage.

Dernière nouvelle : il est désormais possible d’offrir Wedrivit au moyen d’un chèque cadeau. Idéal pour un jeune couple en partance pour sa lune de miel… Ce BlaBlaCar de luxe est là pour durer… Et pour époustoufler !