Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? VitrineMedia

Quoi ? Une entreprise qui conçoit et réalise des solutions digitales et lumineuses pour la devanture des enseignes.

Le petit commerce a de grandes ambitions. Face aux aléas d’un monde dématérialisé, il fait de la résistance, partisan du contact et de la proximité ; en bref, d’une vie de quartier sans laquelle l’économie n’est rien. Hier, il fallait pousser les gens à se rendre sur Internet. Il est désormais nécessaire de les convaincre de passer la porte d’un commerce physique. Ce n’est plus forcément leur premier réflexe.

Lutter contre l’ubérisation de secteurs entiers devient donc primordial. Prenons par exemple le cas de l’immobilier. Face aux sites comme SeLoger.com ou Bien’ici.com ; les agences doivent se montrer toujours plus inventives pour convaincre les particuliers. D’autant que l’agence immobilière à un rôle à jouer dans le quartier ; puisque sa vitrine donne le ton de la gamme des prix. Elle est d’ailleurs, selon toutes les études, la devanture de commerce la plus regardée.

Tout cela, Thibault Guillaume l’a bien compris. Après un parcours estudiantin sans faute (HEC ; maîtrise de langue…) il se lance en tant que commercial, en 1998. Après plusieurs essais prometteurs ; il crée en 2007 l’entreprise VitrineMedia. Le début d’un incroyable succès. L’objectif : permettre aux commerçants de mieux communiquer en vitrine, grâce à des écrans dynamiques – c’est encore très précurseur pour l’époque. Il fait breveter son invention, celle d’un porte-affiches lumineux, monté sur rail, qui reste aujourd’hui encore la marque phare de l’enseigne. Son « pot de yogourt » – comme il aime à dire avec humour.

Créer de l’engagement

Cette invention, vous la connaissez déjà. 60 % des agences immobilières en France y ont recours ! Thibault Guillaume est en effet largement leader sur son marché. Sur les 24 000 agences immobilières de France, 16 000 font appel à son entreprise, qui compte plus de 200 salariés. Le chiffre d’affaires s’élève à 30 millions d’euros.

Au-delà des seules agences immobilières, qui représentent le principal de son activité, VitrineMedia fournit également des centres de soins, des banques et assurances, des agences de voyages… Un concept déclinable presque à l’infini.

La vitrine, il y croit évidemment dur comme fer. Elle est selon lui l’écrin de la confiance, un gage de sérieux, une ouverture sur le monde. Bien davantage qu’un simple moyen « d’appâter le chaland ». La technologie moderne permet d’ailleurs d’aller toujours plus loin. Des panneaux dynamiques peuvent donner des informations très diverses, comme les prix du marché dans le quartier, la météo, les informations du secteur de l’immobilier… Sans oublier l’écran qui fait défiler les biens à vendre. Idéal pour mettre en avant un appartement d’exception.

Une stratégie à 360 degrés

La gamme, variée et personnalisable, propose toutes sortes de produits ; qui pour certains peuvent être directement montés par les clients. VitrineMedia propose également des solutions digitales, c’est-à-dire des contenus pour les écrans. Un logiciel spécial, destiné aux clients de l’entreprise, est livré clef-en-main. Le concept de « vitrine virtuelle », dans lequel croit beaucoup VitrineMedia, devient déjà un élément moteur du groupe.

L’entreprise peut également se charger de vos affiches, plus classiques, grâce à un service dédié. Enfin, une agence, VitrineMedia Agency, se propose d’accompagner votre commerce dans la gestion de son image ; grâce à une solution tout en un qui va jusqu’à l’identité graphique de votre enseigne. Bien davantage qu’un simple windows lifting !

La devise de Thibault Guillaume : « Commencer sans attendre ; les réponses sont sur le terrain »

Comment l’inventif Thibault Guillaume en est-il venu au monde des vitrines ? Sans doute grâce à son attrait pour le local, la proximité, qui constitue son credo. Il croit fondamentalement en l’implantation, valeur cardinale et irremplaçable. Lorsque cet entrepreneur-créateur fondait VitrineMedia en 2007, il imaginait déjà, avec dix ans d’avance, les écrans dynamiques qui sont aujourd’hui la norme. Cet esprit précurseur lui a permis d’acquérir une place centrale sur son marché, loin d’être aujourd’hui remise en cause, tant l’entreprise se renouvelle en permanence. Nouveautés ? un podcast et un blog, tous deux destinés à ses clients. Sans oublier le club Excellence, qu’il a initié. Un homme plus que jamais au cœur des réseaux… et de l’innovation.