Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Veebya

Quoi ? une application de réservation de chauffeurs pour les personnes en situation de handicap

Après ses études et un master en gestion des ressources humaines, Rajae El Harrak fonde en 2020 Veebya, une application qui met en relation les personnes à mobilité réduite avec des chauffeurs VTC ou de taxis.

38 % du réseau de transports en Île-de-France est accessible aux personnes handicapées. Comme la ligne de métro 14 et les RER A et B. En théorie évidemment, car la réalité – et ses problèmes techniques – aurait même tendance à faire baisser ce chiffre. Oui, pour les personnes à mobilité réduite, se déplacer via les transports en commun en région francilienne relève du parcours du combattant. Rajae El Harrak, trentenaire, est bien placée pour le savoir, puisque la Nanterrienne souffre d’une myopathie qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant électrique.

Un fonctionnement classique pour une solution adaptée

« Vous avez demandé un véhicule avec rampe d’accès ». Et effectivement ça change tout. Au-delà des transports en commun à la traîne en termes d’inclusion, les chauffeurs particuliers des plates-formes comme Uber ne sont pas toujours équipés pour transporter une personne à mobilité réduite. Ils n’en n’ont aussi pas toujours l’envie… regardez toutes ces personnes malvoyantes refusées « à cause » de leur chien guide, pourtant une extension d’elles-mêmes. Bref, « il existe trop peu de véhicules qui proposent des options pour les personnes en situation de handicap dans Paris […] Alors quand vous voulez partir de Nanterre, par exemple, c’est mission impossible », constate Rajae El Harrak. L’entrepreneure le rappelle, il n’est pas rare que des personnes handicapées renoncent à une sortie faute de trouver un mode de transport simple et adapté. D’où la naissance de Veebya en 2020.

Rien de plus simple, une appli à la Uber, Heetch & co mais dédiée aux personnes à mobilité réduite. Une plate-forme qui recense tous les acteurs – VTC, taxis, transporteurs spécialisés – équipés pour prendre en charge les personnes à mobilité réduite. « Il suffit d’indiquer un point de départ et un lieu de destination, le prix de la course s’affiche, et si vous acceptez, vous êtes directement mis en relation avec un chauffeur », précise Rajae El Harrak. Un chauffeur conscient de votre handicap, qui ne vous plantera donc pas en vous voyant. Des options existent, qu’il s’agit de préciser lorsque vous commandez votre course, comme la demande d’une rampe d’accès.

Une aubaine à l’approche des Jeux paralympiques

« Tous nos chauffeurs sont formés, ils connaissent les types de gestes et comportements à adopter en fonction des différents types de handicap », défend la jeune entrepreneure. Côté prix, Veebya se situe entre Uber et G7, « rien d’excessif », estime Rajae El Harrak. Au-delà des particuliers, l’application s’adresse aussi aux entreprises qui prennent en charge le trajet des personnes qui, au sein de leurs effectifs, se trouvent en situation de handicap.

Pour l’heure, Veebya couvre exclusivement la région francilienne. Mais demain, Rajae et Malik, son associé, visent des grandes métropoles, comme Lyon et Marseille. Des versions améliorées sont aussi en réflexion comme le porte-à-porte. Un chauffeur Veebya qui viendrait chercher une personne handicapée jusqu’à chez elle, dans une gare ou aéroport, ce qui suppose de « compenser financièrement les chauffeurs », pointe Rajae El Harrak.

Une chose est sûre, l’application Veebya s’attend à un pic d’activité à l’approche des Jeux paralympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris. « On attend 350 000 personnes en situation de handicap pendant la période des JO », rappelle la fondatrice de Veebya. « Nous sommes en contact avec Paris 2024, un premier travail de référencement a été fait et nous avons été repérés pour que notre application soit présente », dévoilait il y a quelques mois Rajae El Harrak au micro de BFM Business. Un avenir prometteur pour une entreprise utile.