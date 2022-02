Sorare, le jeu de fantasy football en blockchain qui affole les compteurs

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Sorare

Quoi ? Une plate-forme d’achat et de vente de cartes de joueurs de football basée sur la blockchain Ethereum

En moins de trois ans d’existence, la start-up parisienne Sorare s’est imposée comme une pépite mondiale de la blockchain et des NFT (non-fungible token), ces jetons numériques uniques et authentifiés par la blockchain. Presque inconnue en 2020, celle qui est désormais une licorne française valorisée à plus d’un milliard de dollars a fait d’un jeu de « fantasy football » et de cartes digitales l’un des fleurons de la French Tech.

C’est simple, Sorare a enregistré en 2021 la plus importante levée de fonds en France, avec un tour de table record de 680 millions de dollars ! De quoi porter la valorisation de la jeune pousse francilienne à quelque 4,3 milliards de dollars, soit la licorne française la mieux valorisée derrière BackMarket. Cette levée de fonds jamais vue dans l’histoire de la French Tech vous classe une start-up qui a su parfaitement surfer sur la déferlante de la blockchain et des espaces virtuels.

La plate-forme, lancée en 2019 par Nicolas Julia et Adrien Monlfort, exploite la technologie blockchain basée sur Ethereum, une technologie de cryptomonnaie et d’échanges d’argent numérique. Le concept : un jeu en ligne de mise en vente de cartes représentant des footballeurs pour former sa propre équipe virtuelle pour générer ensuite des revenus grâce à des matchs organisés dans ce monde numérique. Dit plus simplement, un jeu de fantasy football comme il en existait déjà, avec pour originalité les échanges d’objets de collection numériques officiels, les fameux NFT. Chaque carte de joueur, affiliée à Ethereum, est associée à un token unique qui en fait un actif financier identifiable et surtout infalsifiable. « Notre vision est de construire un champion mondial de l’entertainment sportif », affirme Nicolas Julia, l’un des cofondateurs de Sorare. À l’arrivée plus d’un million d’utilisateurs enregistrés, dont 270 000 utilisateurs actifs. Et 325 millions de dollars de transaction en 2021.

Une carte virtuelle échangée pour 609 000 euros

Ce n’est que le début pour la start-up, dont la marge de progression semble quasi infinie, tant les usages numériques se développent et tant le football est un sport populaire à travers le monde. Sur Sorare, l’âge moyen des utilisateurs, la plupart du temps des hommes « technophiles » et fans de football, se situe entre 25 et 35 ans, en majorité en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Autant dire que la jeune pousse peut rester ambitieuse quant à la conquête de nouveaux marchés.

S’agissant du modèle économique, Sorare se rémunère essentiellement sur les ventes primaires de cartes de joueurs et ne prend pas encore de commission sur le marché secondaire (ventes entre joueurs). De quoi déjà toucher le gros lot, tant certaines cartes s’arrachent à prix d’or. Après la vente d’une carte de Cristiano Ronaldo, la star portugaise, à quelque 400 000 dollars en novembre 2021, le record vient d’être battu en janvier 2022 par une vente à 609 000 euros. Il s’agit d’une carte à l’effigie du jeune joueur norvégien Erling Haaland, qui a été adjugée aux enchères 265 Ethereum, soit l’équivalent à ce jour de 609 000 euros. Un montant colossal et difficilement justifiable de prime abord. En l’occurrence, la rareté de la carte (chaque carte est en édition limitée) et son potentiel liée aux performances du joueur dans la vraie vie apportent a minima une explication.

Et la plate-forme séduit les premiers intéressés : le footballeur Antoine Griezmann y a acheté sa propre carte en édition limitée et a investi dans la start-up. Avec plus de 540 000 cartes en circulation, plus de 215 clubs professionnels partenaires, une exposition considérable et une affaire déjà rentable, tous les voyants sont au vert pour Sorare, qui ambitionne « d’intégrer les 20 meilleures ligues de football mondiales et les 50 plus grandes fédérations nationales, tant masculines que féminines ». En attendant, le gouvernement a sans surprise sélectionné Sorare parmi la promotion 2022 du programme French Tech Next 40/120, qui réunit les start-up les plus performantes et prometteuses du pays.