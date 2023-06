Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Slean

Quoi ? une solution d’aménagement de bureaux pour bien travailler chez soi ou en présentiel

Voilà venu le temps où les entreprises n’ont plus vraiment le choix que de s’intéresser – ou au moins faire semblant – au bien-être de leurs collaborateurs. Sinon, ces derniers iront voir ailleurs. Parce que le taux de chômage est bas. Parce que le rapport entre employeurs et salariés s’est quelque peu rééquilibré. Surtout, investir dans un environnement de travail adapté dopera la productivité des équipes. La jeune pousse Slean, qui a levé 1,4 million d’euros en avril, excelle en la matière.

« On avait en tête de lancer notre concept d’aménagement de bureaux en avril 2020 », nous confie Martin Sauer, CEO et cofondateur de Slean. C’était sans compter sur l’arrivée d’une pandémie mondiale venue dérégler notre façon de travailler, de vivre. « Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien ». Alors pour Martin et son équipe – Nathanaël Désormeaux, Damien Carrette et Isabelle Py – il a fallu s’adapter (avant même le lancement !). « Les bureaux étaient vides dans les entreprises, alors on a lancé notre offre télétravail, un bureau et une chaise pour bien travailler à la maison […] On a fait le pari que le travail à distance allait se poursuivre », explique Martin Sauer. Bingo, nombre de salariés ont traîné des pieds quand il a fallu revenir au bureau. Consécration pour le mode « hybride ».

Une offre flexible

Aujourd’hui, deux offres se complètent : l’équipement pour les télétravailleurs, le plus souvent sous forme de vente ; et l’aménagement de bureaux, en location ou en vente. Pour un même sujet : comment je travaille ? « Il n’existe pas d’opposition entre télétravail et présentiel, simplement ce sont les usages qui sont différents », nuance Martin Sauer. L’on propose à nos clients du matériel qui soit confortable, pour en finir avec les maux de dos liés à une mauvaise posture en télétravail – is sitting the new smoking ? Autre particularité, un bureau démontable. De quoi matérialiser la frontière entre vie professionnelle et vie privée.

Dans les locaux, c’est différent, « on échange avec les équipes de nos clients pour comprendre leurs besoins, leurs rituels, pour proposer l’aménagement de bureaux le plus optimal […] Pour favoriser le relationnel et l’échange, quel intérêt de venir au bureau si l’on se comporte comme chez soi derrière son écran ? », défend le cofondateur de Slean. Quand elles réaménagent des bureaux – comme ceux de Doctolib ou Air Liquide – les équipes de Slean misent sur la mixité des postures, « être assis pour l’opérationnel, mais faites vos réunions debout ! », assure Martin Sauer, une façon de stimuler les muscles, dont le cerveau, et donc de favoriser la créativité.

Avant, une entreprise garantissait 100 postes dès lors qu’elle avait 100 salariés, puis 2 ou 3 salles de réunion. Aujourd’hui, la même entreprise privilégiera environ 60 postes pour 100 salariés, plus de salles de réunion, des coins où faire des visios seul, et des canapés pour les échanges informels […] La tendance est au flex office, constate Martin Sauer.



Une démarche écolo

Allier bien-être des collaborateurs et écologie. Car c’est aussi cela la démarche « Slean » : proposer du mobilier de bureau éco-responsable et durable. Martin Sauer l’affirme, le concept repose sur trois piliers : le local, puisque tous les matériaux sont faits en France, « notre sous-traitant le plus éloigné se situe à cinq heures de train ! ». La réparabilité et durabilité des produits, avec le crédo de réparer plutôt que jeter et racheter, « combien de fois ai-je vu une chaise de bureau abandonnée sur le trottoir à cause d’une seule roulette manquante… », regrette-t-il. Et enfin, une logique circulaire. Grâce à ce système de location, si une entreprise souhaite se séparer d’une partie de ses bureaux (en raison d’un changement d’effectifs ou de nouveaux besoins), Slean récupère le matériel pour le proposer à d’autres clients.

Avec 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et une dizaine de collaborateurs, Slean surfe sur un créneau porteur… les entreprises font tout pour augmenter la productivité des collaborateurs. Or c’est bel et bien l’environnement de travail qui influence grandement le bien-être des salariés, le même qui garantit une meilleure productivité. CQFD.