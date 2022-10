Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Skilleo

Quoi ? une plate-forme de recrutement qui repose sur la pratique de jeux vidéos

Skilleo est une plate-forme de recrutement qui met au centre de son processus d’évaluation la pratique des jeux vidéos. Un moyen efficace pour les recruteurs de connaître les réelles capacités cognitives des candidats.

Une atmosphère à la Halo, pour les connaisseurs. À peine un clic et l’on quitte les pages blanches de Google pour commencer l’aventure galactique. Du choix de son personnage jusqu’au renseignement des informations pratiques, tout est pensé pour être le plus éloigné des méthodes traditionnelles de recueil de CV. Un vrai voyage dans un autre univers. « Cela nous a mis quatre mois à développer le site et à tout conceptualiser, explique Hugo Chabrouty, CEO de Skilleo et apprenti scénariste pour l’occasion, nous avons voulu être le plus immersif possible, pousser au maximum le concept de gamification », ajoute-t-il. Pari réussi !

Après avoir renseigné les hardskills (savoir-faire) comme on améliorerait son personnage avant une mission, l’heure est venue d’être transporté dans le vaisseau principal. Plus précisément dans son cockpit. Bien utile puisqu’il sert de tableau de bord au candidat. Il y recevra ses offres d’emploi, pourra consulter son profil et l’avancée de ses candidatures. Sorte de premier checkpoint. La nouvelle mission à présent : l’évaluation des softskills (savoir-être). Place au jeu !

Un jeu grand public en guise d’évaluation

Après avoir choisi l’horaire de sa session de jeu, nous voilà au volant d’une voiture de course dans le jeu grand public Trackmania. Pas de panique pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la licence, la prise en main est très intuitive : « Nous avons essayé d’être le plus inclusif possible. Les performances intrinsèques du jeu ne sont pas évaluées. Il s’agit plutôt de la capacité d’adaptation, on cherche à savoir comment la personne réagit à son environnement », explique Hugo Chabrouty. Après quelques tours de circuits où sont subtilement dissimulés des tests cognitifs, les résultats sont envoyés en analyse.

Le lendemain, un nouveau message nous attend avec les badges glanés. « Gestion de stress » niveau or, « capacité d’adaptation » en argent, « prise de recul » en bronze. Voilà à présent les softskills venues agrémenter le reste du profil. Tout est fin prêt, les employeurs n’ont qu’à bien se tenir. Que la conquête commence…

Des ambitions qui fusent

L’équipe derrière Skilleo le sait, ils tiennent là un concept facilement déclinable : « Les gamers sont partout ! J’abuse à peine mais il suffirait de traduire le site dans la langue souhaitée pour pouvoir s’exporter à l’étranger. » Voilà ce à quoi aspire le CEO. Mais avant de voguer à l’international, la plate-forme souhaite rendre l’acte de candidature plus inclusif.

L’idée est aussi de développer des CV anonymes. Le personnage choisi au début de la quête pourrait dépeindre le profil personnel du candidat sans pour autant révéler d’informations personnelles. Son identité, adresse ou sexe



Des axes d’amélioration donc, mais rien d’urgent, la solution n’en est qu’à sa première version et les idées fusent déjà pour la suite ! L’expérience pourrait s’enrichir et varier en fonction des candidats et du poste recherché. C’est une nouvelle mission qui attend l’équipe de Skilleo, dont on ne doute pas qu’elle la réussira avec succès !