Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Sens Nomades

Quoi ? Des voyages qui éveillent vos sens… Une reconnexion avec la nature comme avec une certaine idée de l’homme.

Anne-Laure et Anne-Laure. L’une habite Tours, l’autre vit à La Rochelle. L’une aime l’esprit pratique, la réflexion, la gestion, les chiffres ; l’autre préfère la relation humaine et la communication. L’une est berrichonne, l’autre est auvergnate. Ce qui rassemble les deux amies ? Une envie de voyages, de découvertes… et d’entreprise. Anne-Laure Chevriaut et Anne-Laure Momcilovic créent ainsi Sens Nomades. L’idée est de partir, seul ou en nombre, et de s’agréger à un groupe plus grand, pour vivre de nouveaux moments.

Une jeune pousse toute récente, installée au cœur de Tours, et qui propose déjà de fascinantes idées pour réinventer le tourisme. Enjeu essentiel, criant de vérité à l’heure où chacun se repositionne face à lui-même. « Découvrir la France autrement », c’est justement le pari de ces deux femmes créatives.

Le tout avec un mantra, certes rédigé en anglo-américain – nul n’est parfait – : « la slow life ». La vie douce, pour résumer la chose, d’ailleurs plus joliment, dans la langue de Molière. Il s’agit de se reconnecter. Avec la nature, évidemment, grâce à des séjours dans des régions un peu délaissées pour l’instant, comme l’Auvergne ou la Picardie. Avec les autres, aussi, par le biais de séjours de groupes. Redécouvrir la force du lien humain : c’est tout le projet des deux fondatrices.

La France dans leurs yeux

Au-delà des simples vacances, il y a l’idée d’imaginer sa vie en mieux. Ainsi, pour exemple, le séjour « Trouver sa place avec les constellations familiales ». Il s’agit d’une introspection organisée autour de l’animatrice Lucie, qui propose d’identifier ses inquiétudes, ses besoins, de maîtriser enfin ces émotions qui nous submergent. Le thème des « constellations familiales » offre une technique innovante, qui vise à résoudre les problèmes en mettant en perspective l’histoire familiale. Direction la Côte d’Opale, pour cet atelier riche en moments forts.

« Sortir de sa zone de confort en Savoie », c’est oser le dépassement. Avec Anne et Elsa, duo d’animatrices au solide esprit de groupe, vous découvrirez le sauna… comme la randonnée aqualudique ! Notons aussi le plus accessible « Itinéraire Loire à vélo », assez classique de prime abord, mais qui bénéficie d’une indéniable plus-value.

Outre la beauté des chemins ligériens, vous découvrirez une succession de tables d’hôtes sélectionnées par les Anne-Laure, toutes deux épicuriennes. La joie d’une activité en groupe, œcuménique et bienveillante, ajoute au plaisir. Si l’on veut rester zen, on rejoindra Rose-Marie dans sa villa de campagne, pour un atelier yoga au cœur de la « Dolce Vita bourguignonne » ! Là-encore, en plus de l’activité centrale, on découvre la poterie… et les spécialités du cru !

Destination nature

Anne-Laure Momcilovic tient particulièrement au séjour consacré aux plantes médicinales. Là-encore, il jouit d’un vrai avantage, car au-delà de la détente, il est possible d’y acquérir des compétences qui serviront toute la vie. L’intervenante, Claire, spécialiste des soins naturels, vous apprendra à vous soigner grâce aux remèdes des forêts – infinies possibilités ! Direction l’Auvergne et sa verdure pour s’adonner à cet atelier d’herboristerie.

Les deux Anne-Laure, qui se lancent avec succès dans ce secteur du tourisme durable, ambitionnent déjà d’ajouter d’autres séjours à leur gamme. Outre un spectaculaire voyage sur le Pic du Midi, qu’elles vont rendre possible très bientôt, il y a l’Europe et ses splendeurs… Ces amoureuses de Scandinavie rêvent de proposer un séjour « Grands Espaces », au cœur des forêts suédoises, des fjords norvégiens ou encore des lunaires espaces d’Islande.

Centre-Val-de-Loire, l’entreprise comme ADN

Ces deux femmes d’entreprise soulignent le remarquable accompagnement de la Région Centre-Val-de-Loire, connue pour son dynamisme et sa capacité d’attraction. Orléans, Bourges, Blois, Vierzon ou encore Châteauroux ont le vent en poupe. Le télétravail rend possible une deuxième jeunesse pour ces territoires. La belle Tours, à une heure et quinze minutes de Paris, profite à plein de ce dynamisme. Le Centre, région où le réseau tient toute sa place, fédère les énergies grâce à de multiples clubs et syndicats d’initiative. Tirons un coup de chapeau à l’association « Touraine Women », qui accompagne avec confiance les deux Anne-Laure. Bref, en alliant qualité de vie et dynamisme économique, le Centre a tout du terreau idéal pour « lancer sa boîte ».