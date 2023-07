Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Sellsy

Quoi ? Une société française qui propose une suite CRM complète à destination des TPE et PME, intégrant des outils de marketing, vente, facturation, paiement et gestion de trésorerie.

Depuis sa mise à l’eau, l’équipage est au cœur de la stratégie de ses clients. Que ce soit pour le développement du produit comme pour la dynamique de l’entreprise. Aujourd’hui, c’est une équipe de 160 collaborateurs qui travaillent main dans la main pour innover et faire grandir les entreprises, le tout avec accessibilité et bienveillance.

Depuis plusieurs années, ses dirigeants ont su développer la solution et fédérer une équipe de talents autour d’un projet ambitieux : devenir la suite CRM européenne qui répondra aux exigences de toutes les PME.

Un CRM c’est quoi ?

Le CRM (Customer Relationship Management) est une discipline qui consiste à gérer et optimiser la relation d’une entreprise avec ses clients, prospects et partenaires commerciaux. Le terme CRM est souvent utilisé pour désigner un logiciel utilisé à cet escient.

Une stratégie CRM vise notamment à créer une expérience cliente personnalisée pour chaque prospect et client, à unifier les interactions, à automatiser les tâches répétitives, à développer son activité commerciale, et in fine optimiser sa force de vente à conclure davantage de transactions.

Corsaires de l’Europe

Aujourd’hui, la scale-up basée en Nouvelle-Aquitaine a le vent en poupe. Elle a su devenir un outil collaboratif performant pour toute l’entreprise ainsi qu’un acteur indépendant, solide, implanté en région et ambitieux en Europe. En outre on dénombre désormais 40 collaborateurs et 8 000 clients rien qu’en Espagne. Plusieurs défis se présentent désormais : le besoin constant d’innovation pour satisfaire ses clients, se démarquer dans un univers très concurrentiel et accompagner avec toujours plus d’humain les entreprises dans leur numérisation.

Se basant sur un fort ADN entrepreneurial ainsi qu’une position bien établie sur son secteur, surfant sur le renouvellement des modes d’interactions professionnels, répondant au besoin d’outils performants et aux évolutions législatives permanentes, Sellsy dispose d’une expertise et d’un réel potentiel pour poursuivre son développement. Et ainsi poursuivre son objectif de devenir le leader européen du CRM pour les TPE et PME, l’extrême majorité du tissu productif français.

La route d’Eldorado

Hier encore, en 2018, Sellsy annonçait sa deuxième levée de fonds à hauteur de 7 millions d’euros. L’objectif était d’accélérer son développement, dans un marché en pleine explosion et avec une rentabilité qui ne se dément toujours pas. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et la jeune pousse a bien grandi. Alors, l’an passé, place à une levée de fonds de 55 millions d’euros auprès de PSG, investisseur spécialiste des logiciels destinés aux entreprises.

Pour Victor Douek, co-directeur général : « Cette levée de fonds est un nouveau tournant pour Sellsy. Rien qu’en France, le marché des logiciels CRM et de facturation pour les PME ne cesse de croître et devrait atteindre 1,9 milliard d’euros d’ici à 2025, avec un taux de croissance de 18 % par an. Notre solution associe tous les outils digitaux et tous les conseils nécessaires pour aider les entreprises à faire de la croissance. Aujourd’hui, avec ce tour de table, nous avons toutes les cartes en main pour renforcer notre solution afin de répondre aux besoins des PME et devenir le leader européen des CRM ».

Pour lui, il s’agit d’un marché très intéressant en matière de taille et de perspective de croissance. Il convient de noter que la crise de la covid et l’évolution de la réglementation en matière de facturation y sont pour beaucoup. En effet, à partir du 1er juillet 2024, l’ensemble des entreprises établies en France devront accepter les factures électroniques. L’émission obligatoire de factures électroniques interviendra quant à elle progressivement, entre 2024 et 2026 (cela dépendra de la taille de l’entreprise). Les entreprises doivent ainsi commencer à se préparer à ce changement, l’un des nombreux liés à la dématérialisation.