Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? RP Green

Quoi ? un réseau d’agences immobilières éco-responsable et engagé

Leur mission première, réaliser des projets immobiliers, tout en le faisant proprement. En 2019, ils se sont engagés pour faire un immobilier plus vert.

Yohann Fievet est le fondateur de cette franchise immobilière éco-responsable, engagée quotidiennement en faveur de l’humain et l’environnement. Il fait le point.

Le concept

Une agence immobilière qui, depuis trois ans maintenant, se veut éco-responsable. Le modèle s’est aujourd’hui développé en franchise. Yohann Fievet précise que RP Green est destiné à se développer sur tout le territoire national, avec à la clé, une démarche optimiste et bienveillante qui reconsidère point par point les différents aspects de la profession.

Aujourd’hui, les agences immobilières font partie des entreprises qui consomment le plus. Tant que le modèle fonctionne, elles ne voient pas l’intérêt de changer. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de créer ce concept.

La méthode

Les agences immobilières sont toutes équipées d’enseignes lumineuses, des affiches vitrines rétro-éclairées et des écrans, le tout allumé 24 heures sur 24. Cela représente également beaucoup d’essence et d’émission de CO 2 si on compte le nombre de négociateurs par agence, le nombre de déplacements pour les rendez-vous et les visites. C’est aussi en moyenne, entre 500 000 et 1 million de mailing, prospectus et catalogues chaque année. Ajoutez à cela tous les papiers relatifs à une vente.

Chez RP Green, plus aucun document n’est sous format papier. Les signatures des documents sont électroniques, via des liens sécurisés. Pas d’enseigne lumineuse. Pas d’affiche vitrine. Pas d’écran. L’agence prône la mobilité douce. Tous les déplacements et les visites avec les clients se font à vélo électrique, mis à disposition par l’agence. Un avantage certain, car utile pour mieux s’imprégner du quartier. Les agents immobiliers en profitent pour vous faire une petite visite du quartier, cinéma, théâtre, commerces, écoles… RP Green s’engage également à travailler avec des associations et des entreprises écoresponsables.

Un réel engagement

RP Green, voilà sans doute l’aboutissement de 25 années d’expérience dans l’immobilier et d’une conviction affirmée de son directeur général Yohann Fievet. Pour cet entrepreneur dans l’âme, l’immobilier est une vocation qui doit concilier harmonieusement et avec raison l’humain et l’environnement, à travers un pacte de confiance entre toutes les parties prenantes.

Yohann sélectionne soigneusement ses franchisés, lesquels doivent être sensibles à une démarche écoresponsable. D’autre part, les franchisés doivent remettre 5 % du chiffre d’affaires à RP Green, qui reverse ensuite les parts récoltées à des associations de son choix. Actuellement, RP Green parraine notamment Abeille de Compagnie, une association qui défend la sauvegarde de l’abeille noire et qui soutient les apiculteurs éco-responsables. Au XXIe siècle, l’entreprise a une nouvelle mission : celle de ne plus essorer notre planète.