Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? PlantNet.

Quoi ? Une application participative de reconnaissance florale immédiate.

« Aujourd’hui en France, pays de la gastronomie : 87 % des enfants de 8 à 12 ans ne savent pas reconnaître une betterave, 72 % d’entre eux ignorent la composition des pâtes, 1 enfant sur 4 ne sait pas que les frites proviennent des pommes de terre (source : étude ASEF, Association Santé Environnement France) ». Le constat à l’avantage de mettre, si l’on peut dire, les pieds dans le plat.

PlantNet veut mettre un terme à l’indigence intellectuelle autour de la botanique. Reconnecter les publics urbains à la nature lointaine, à la terre et ses miracles. Le fonctionnement est simple comme bonjour. Lors d’une promenade en forêt, vous surprenez, au détour d’un sentier, une étonnante fleur à collerette. Vous dégainez votre téléphone, l’application PlantNet, et vous prenez une simple photographie de la découverte. Une seconde plus tard, magie cellulaire (si le réseau veut bien), une floraison de photographies vous apparaît. Le nom de la fleur, sa nomenclature latine, en bref sa carte d’identité intégrale.

Il ne vous reste plus qu’à localiser votre découverte en l’incorporant au sein du registre PlantNet. Une démarche de la science participative, qui a permis, depuis le lancement de l’application en 2009, de répertorier pas moins de 37 499 espèces via 14 756 033 images !

Mieux encore : PlantNet, au fil des ans, a tissé la toile d’un véritable réseau numérique mondial de passionnés. Une communauté qui se retrouve sur le site Web de l’application pour partager des découvertes toujours plus étonnantes. Il est également possible de créer des groupes pour les amateurs d’une aire géographique spécifique (le Morvan, le Vercors…) ou d’une espèce particulière.

Une encyclopédie participative du monde végétal

Ce « Shazam des végétaux » a été conçu en 2009 par des chercheurs montpelliérains. Un bel exemple de la tech coopérative, celle qui refuse de mettre le profit avant toute chose. Et une alliance de la science botanique et de l’informatique de pointe. Le succès est fulgurant et cet outil sert désormais à beaucoup de professeurs de sciences naturelles – désireux de faire partager de manière ludique leur passion du monde vivant. Totalement gratuite, cette application est une véritable béquille pour la science et le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), qui se félicite à occasions multiples de son existence.

D’autant qu’elle conquiert désormais le monde entier : 27 langues disponibles pour dix millions de téléchargements dans 180 pays. 50 000 photos sont traitées… chaque jour ! Une cartographie exceptionnelle. Cela va du conflit dans un dîner mondain : « Tu es sûr que ce sont des pivoines ? » à la splendide rencontre avec une fleur rare dans la pampa. PlantNet peut reconnaître jusqu’à 20 000 espèces grâce à un logiciel de reconnaissance toujours plus poussé et ingénieux.

Un jeu en ligne pour affiner ses connaissances

L’application a également mis au point un jeu interactif, The Plant Game, où chacun peut venir tester ses connaissances. Un jeu de culture botanique en individuel mais également interactif. Le niveau de difficulté peut atteindre un niveau de précision assez fou et des compétiteurs à la culture exceptionnelle y rivalisent de talent. Qui a dit que le jardinage était une matière ennuyeuse ?