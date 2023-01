Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? PepPsy

Quoi ? Une application pour prendre soin de sa santé mentale

Il faut vivre avec son temps… elle est loin l’époque du « marche ou crève » ! Aujourd’hui, on prend soin de sa santé mentale et c’est pas plus mal ! Pour nous aider : PepPsy. Une application qui vise les entreprises désireuses d’assurer le bien-être mental de leurs collaborateurs au travail… ce devrait être toutes les entreprises, non ?



L’application est fondée par Juliette Lachenal, psychiatre psychologue clinicienne. Le postulat de base ? On ne demande pas l’aide psychologique dont on a besoin assez rapidement. « Au départ, on souhaitait accélérer cette demande d’aide afin de pouvoir aider les gens avant que la situation ne se dégrade davantage, puis on a compris que certaines personnes peuvent aller mieux simplement si on leur met à disposition des outils psychologiques bénéfiques. Sans forcément aller voir un psy », indique-t-elle.

PepPsy comme accompagnateur

Alors l’application rend accessible environ 200 méthodes pour améliorer le bien-être mental. « Je pourrais donner l’exemple de nos exercices de respiration anti-panique qui permettent en seulement quelques minutes de mieux appréhender une situation stressante, ou encore les exercices de gratitude qui annihile le biais de négativité de notre cerveau », illustre la CEO.

Ces programmes – consultables via l’application – font office d’accompagnement ou de prévention. Sous forme de parcours vidéos, d’articles ou de podcasts, les utilisateurs peuvent en user de leur bon gré lorsqu’ils en ressentent le besoin ou pour préparer une situation stressante.

« De grands psychologues, des références dans leur domaine, ont créé les programmes avec nous. D’une grande qualité. ».

PepPsy dans les entreprises

Pour asseoir son positionnement, PepPsy met en place plusieurs mesures qui visent les entreprises. Déjà avec les formations proposées aux managers. Ici, on sensibilise à la santé mentale ceux qui sont parfois responsables des maux de leurs subordonnés. Un seul mantra : mieux vaut prévenir que guérir !

Juliette Lachenal présente aussi l’un des autres points de différenciation de PepPsy : la formation de bienveilleurs. « Les managers n’ont pas toujours le temps de se préoccuper en détail du bien-être de leurs équipes. Alors certaines entreprises font appel à nous pour former des bienveilleurs au sein même de leurs effectifs. Des personnes capables de détecter les premiers signes quand un collègue commence à aller moins bien », explique-t-elle.

PepPsy propose aussi des programmes spéciaux sur demande des entreprises. « Si un manager remarque un problème grandissant au sein de son équipe, il peut nous en faire part. Nous adapterons nos programmes pour résoudre le problème ».

Et là le concept prend. C’était évident tant la quête de sens au travail, les démissions silencieuses, la recrudescence de burn out ont jalonné l’actualité l’année écoulée. Alors rien de mieux qu’une application comme PepPsy pour commencer 2023. Une entreprise qui prend à bras-le-corps des sujets laissés au placard depuis bien trop longtemps.

Quatre mille collaborateurs ont déjà téléchargé l’application mobile. Un total que Juliette et ses équipes aimeraient voir grimper jusqu’à 50 000 dans les prochaines années. Pour ce faire, la solution sera bientôt distribuée sur ordinateurs et tablettes. Peu importe la forme, le canal, c’est bien le fond, à savoir le bien-être au travail, qui prime.