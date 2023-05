Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Papyhappy

Quoi ? Un comparatif indépendant pour aider à choisir un ephad ou une résidence senior

Ségolène Royal dénonce à raison, dans son récent ouvrage Refusez la cruauté du monde – le temps d’aimer est venu, publié aux éditions du Rocher, ce qu’elle nomme « l’effondrement des tendresses ». Un livre qui commence par des visites faites à sa mère, partie juste avant le grand confinement. Ségolène Royal raconte l’angoisse d’avoir un parent en ehpad. La peur que celui-ci ne soit pas bien traité, soit oublié dans ses besoins, soit privé du plaisir quotidien d’une conversation avec un être humain bienveillant. Le scandale Orpéa a révélé aux Français la triste réalité du monde de la dépendance. Et rappelle la nécessité de mettre au cœur de tout, en priorité absolue, le facteur humain.

Il faut donc trouver des solutions. Pour accompagner les familles dans leurs recherches. Leur garantir qu’elles placeront leur être cher dans un établissement de qualité. De la résidence senior à la maison de retraite médicalisée. C’est Papyhappy.

Un guide indépendant au service de la transparence

Ce site est le meilleur guide en ligne pour vous aider dans vos démarches. Il regroupe et rassemble des informations objectives et indépendantes sur chaque établissement. En plus, comme sur TripAdvisor, vous pouvez y lire les commentaires et les appréciations d’autres clients, d’autres familles. Le tout crée un outil très complet, comparatif, qui fait jouer la concurrence d’une manière positive. Le mieux-disant social se voit récompensé. Le tout est complètement gratuit pour l’utilisateur. On ajoute qu’un peu comme dans le guide Michelin, des clients mystères visitent les établissements pour livrer une enquête au plus près du terrain. Et passer au crible services proposés et réalité effective du suivi. Un conseil téléphonique est également disponible pour les personnes éloignées d’Internet.

La preuve par l’exemple. Vous cherchez un ephad à Nice ? Le site en rassemble 38. Les prix sont indiqués, une présentation générale de l’établissement… et les commentaires et avis. Un tour d’horizon fort complet. D’un point de vue négatif : « Expérience catastrophique dans cet ehpad que je déconseille ». Ou positif : « L’endroit est convivial. Les activités y sont nombreuses et diverses. Les chambres sont de bonne taille. Et surtout l’endroit est accueillant et lumineux. » De quoi se faire une idée ! Une étude réalisée par Papyhappy le prouve : 63 % des seniors et des aidants utilisent Internet pour choisir leur prochain lieu de résidence.

La bonne idée de Joachim Tavares

PapyHappy a été lancée en 2016 par Joachim Tavares. Ce véritable couteau-suisse, après une première carrière dans les services financiers de Colas (géant des infrastructures de transport) s’est reconverti dans le domaine social. D’abord comme responsable financier d’un hôpital puis comme directeur d’une maison de retraite. Là-bas, il découvre les craintes et les interrogations des familles, qui le rencontrent pour placer leur aîné dans son établissement. Est-ce le bon endroit ? Il s’aperçoit que les familles manquent d’informations, d’un « retour d’expérience » comme on dit dans l’armée. L’idée de Papyhappy s’impose évidemment.

Il lance la société à Joigny, dans l’Yonne, en 2016. Avec le soutien de Bpifrance et des réseaux Entreprendre, il parvient à lever des fonds et à faire de sa société une référence dans son domaine. Aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes qui opèrent en majeure partie depuis Joigny, il prouve que les villes moyennes peuvent aussi s’imposer sur le numérique. Et offrir des solutions innovantes pour tous. Prochain objectif ? Offrir, via Papyhappy, une plate-forme dédiée à l’emploi dans les services à la personne. Nécessaire, plus que jamais, alors que ces métiers font face à une crise de recrutement et d’attractivité. Papyhappy, une entreprise utile, innovante, positive. Au service de la sérénité des aînés et des familles.