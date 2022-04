Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Millesime27

Quoi ? Une marque de vêtements de luxe écoresponsables destinée aux femmes

Oubliez Chanel, Dior et autres Gucci. L’heure est à la consommation durable, même en matière de textile. Millesime27, la marque de vêtements féminins écoresponsables fait valser les clichés sur la mode éthique, et offre à ses client·es des créations à la fois élégantes, robustes et durables.

Ce millésime a comme un goût de vert. Comme un goût de futur. Une marque de vêtements qui allie l’esthétique épurée, élégante des plus grands, tout en rendant service à la planète, possible ? Eh bien impossible n’est pas Stéphane Papaix, créateur de Millesime27, marque de vêtements de luxe et écoresponsables. Entretien.

Comment est né Millesime27 ?

Je suis entrepreneur depuis mes 22 ans, j’ai aujourd’hui 50 ans. J’ai passé la plupart de ma vie professionnelle dans le secteur du déchet de l’environnement. Rien à voir a priori. Puis, en 2015, j’ai co-créé avec mon ex-femme un site de vente en ligne de vêtements sans création ou fabrication propre dans ce qu’on appelle la fast fashion. C’est là que j’ai découvert le milieu de la mode. J’ai divorcé, il y a quelques années, et comme je travaillais avec mon ex-femme, j’ai dû repartir à zéro. J’avais envie de rester dans le milieu de la mode mais aussi d’y allier la problématique environnementale que je connaissais de mes précédentes expériences. C’est ainsi que l’idée de Millesime27 est née, une marque de vêtement pour femmes à la fois écoresponsable et de qualité. Après des premiers dessins en avril 2021, le site a finalement été lancé le 15 décembre.

Pourquoi avoir choisi ce nom, Millesime27 ?

Nous sommes installé·es à Gaillac (Tarn) à côté de Toulouse (Haute-Garonne). C’est un vignoble ! Tout a été pensé et conçu pour développer la marque à l’export, car le marché du haut-de-gamme et du luxe le plus important est le marché asiatique, suivi par celui des États-Unis. Je voulais donc un nom avec une connotation française et qui soit aussi compris par la clientèle que nous visons. Ce sont des gens qui ont l’habitude de consommer des produits de luxe comme du champagne ou du bon vin. En principe, millésime, ça leur parle ! Enfin, en numérologie chinoise, le 2 et le 7 sont des chiffres qui ont des significations positives.

Depuis sa création, quel est l’objectif de la marque ?

Nous voulons créer des vêtements haut-de-gamme pour femmes qui soient écoresponsables de part leur fabrication et les matériaux utilisés. Mais aussi par tout le process interne de l’entreprise. C’est une démarche globale. Aujourd’hui le marché du vêtement écoresponsable n’est représenté que par des marques qui produisent des vêtements très basiques. Nous voulons y apporter du style. Le tout produit en France et en Europe. Actuellement, je travaille avec des fournisseurs basés au Portugal. Nous avons une vision moderne de la mode dans le sens où nous souhaitons être transparents sur l’origine de nos produits.

C’est quoi le luxe à la sauce Millesime27 ?

La qualité c’est la base de notre réflexion. Nous ne concevons pas nos produits en pensant à l’argent. Nous démarrons du dessin de base et souhaitons que le style et le rendu correspondent à ce qu’Angelica, la styliste, imagine. Ensuite, nous cherchons les matières les plus qualitatives possibles pour que le produit soit beau et qu’il dure.

Actuellement vos articles sont en précommande, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

C’est une partie du concept. Nous sommes en phase de démarrage et, pour le moment, à 100 % en précommande. Même si nous souhaitons développer l’entreprise et faire le plus de chiffre possible. Un des grands enjeux dans l’industrie de la mode est la surproduction et le gaspillage. Nous sommes donc partis du principe qu’il fallait fabriquer des produits en petite quantité et s’adapter le plus possible à la demande. Quand nous estimons que nous avons suffisamment de précommandes nous lançons la production en ajustant sur des quantités supérieures pour satisfaire les commandes qui vont arriver dans un second temps. Nous aurons plus tard, une gamme de basiques qui resteront à la vente en fonction de leur succès. Mais les séries vont toujours fonctionner en quantité limitée. Nous allons présenter trois ou quatre nouveaux produits tous les mois tout au long de l’année. Quand un produit est épuisé on l’élimine, sauf s’il entre dans la catégorie basique.

Mais nous aurons toujours une sélection de produits, plus pointus, plus exclusifs de par leur fabrication qui resteront uniquement dans le concept de la précommande. Cela fait partie des valeurs d’une entreprise écoreponsable.

Quels sont vos autres engagements en matière environnementale ?

Première chose : les matières que l’on utilise ! Par exemple nous utilisons des fils qui sont fabriqués dans une usine basée en Autriche par une marque qui s’appelle Lenzing. Une entreprise qui a mis au point des process de fabrication de fil avec de la pulpe de bois issue de l’industrie du bois. Par rapport à du fil classique, cette méthode permet une économie de 90 % d’eau.

Ensuite nous travaillons en circuit court. Vous allez dire : vous êtes basés près de Toulouse, vous faites fabriquer vos produits au Portugal, ce n’est pas du circuit court ! Mais si, ça peut l’être ! Le fil est filé dans la région de Porto, le tissu est tissé à quelques kilomètres de là et le produit final à quelques kilomètres encore. Derrière, dans toute notre chaîne logistique, que ce soit entre l’usine et notre dépôt ou entre le dépôt et nos client·es, notre partenariat avec DHL nous permet d’avoir une compensation totale de nos émissions carbone par un système appelé GoGreen.

Nous allons également faire fabriquer une petite gamme d’accessoires en cuir, car notre région est le cœur historique de cette industrie, là aussi en circuit court depuis l’élevage jusqu’à la réalisation du produit fini. D’ailleurs la ceinture va s’appeler la « 27 miles belt » car elle aura parcouru moins de 40 kilomètres entre l’élevage et le produit fini.

Enfin, nous participons à un programme nommé « One tree planted ». Pour chaque commande passée sur notre site, nous participons à la reforestation du Vietnam. Une commande est égale à un arbre planté.

Vous proposez aussi de l’upcycling à vos client·es ?

Nos client·es auront la possibilité de nous envoyer par colis de vieux vêtements qu’elles n’arrivent même pas à vendre sur Vinted pour cinq euros ! Le tout en contrepartie d’un bon d’achat de 10 %. Je travaille avec une entreprise qui emploie des gens en réinsertion professionnelle et dont le métier est de faire du tri et de la valorisation de vieux vêtements. Si les produits ont encore une bonne tenue, ils sont réorientés vers des magasins solidaires. S’ils ne sont pas réutilisables, ils sont envoyés dans différentes filières. Une première sert à refabriquer du fil de coton ou de polyester recyclé que je vais utiliser pour une partie de mes vêtements. L’autre filière sert à valoriser les produits en isolant thermique et phonique pour les habitations.

Propos recueillis par Marie Sanchis