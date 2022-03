Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Maximum

Quoi ? Des meubles confectionnés à partir d’excédents de productions industrielles

Tables en bois, chaises en verre et tabourets en plastique, le tout confectionné à partir de déchets industriels ? C’est le pari de Maximum. Du verre des escalators de Beaubourg aux barrières de la préfecture de Paris, tout est utilisable et surtout réutilisable. Romée de la Bigne, Basile de Gaulle et Armand Bernoud n’ont qu’un leitmotiv : faire du neuf avec du vieux !

Romée de la Bigne et Basile de Gaulle se rencontrent sur les bancs de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (Ensad). Tous deux réalisent un projet de fin d’études sur le système D. Là, c’est le déclic. Cette obsession du recyclage, de la réutilisation de la matière ne les quittera plus. Les deux amis fouillent dans les poubelles du campus et y trouvent des « objets magiques. » Basile et Romée fabriquent des crayons feutres à partir de vieux tubes à essai. Si, à partir de ces déchets, l’on crée de petits objets, alors pourquoi ne pas voir plus grand… Maximum est né !

Nous sommes en 2015. La manufacture de mobilier s’installe dans un local abandonné cédé par la mairie d’Ivry-sur-Seine (94). Dans ce premier lieu de travail, ils acheminent les machines et les matières. Les déchets industriels sont récupérés dans les poubelles de la vingtaine de partenaires, essentiellement des « industries et des gros producteurs français », souligne Romée de la Bigne. Une fois la matière récupérée, elle est transformée par atelier : bois, acier, plastique…

De la conception à la fabrication tout est fait en interne ! Les fondateurs, designers de formation, placent leurs compétences au service des matériaux, selon l’expression de Romée. « La matière grise est une matière beaucoup plus malléable que la matière première ! » Chez Maximum, les déchets conditionnent les meubles et non l’inverse. Les produits sont vendus en série mais de manière limitée. C’est le principe de l’upcycling.

Des déchets triés sur le volet

Les créateurs ne se l’envoient pas dire : « Nous sommes une marque de meubles telle qu’Habitat ou Ikea. La seule différence c’est que l’intégralité de la matière que nous utilisons provient des poubelles ! » … Et du prix ! Mais attention, pas question de faire les poubelles à l’aveugle. Les déchets collectés par l’entreprise répondent à des normes strictes… Avant de réutiliser un déchet industriel, la manufacture doit s’assurer qu’il n’est pas dangereux et qu’il répond aux normes de standardisation. En outre, la matière industrielle collectée est issue de productions françaises. Après tout, « transporter des déchets à travers l’Europe ou le monde serait un contresens ! »

Les produits Maximum sont disponibles sur leur site et sur une liste de revendeurs en France. Pour l’heure, l’entreprise signe deux produits phares, le Bupo pour bureau porte. Un bureau fabriqué à partir de portes du tertiaire. Et la Gravêne, l’iconique chaise personnalisable en matériaux recyclables.

De Maximum à Maximum architecture

Maximum, pour un maximum d’ambition… En 2021, l’entreprise a ouvert son propre cabinet d’architecture. L’objectif, recycler un autre type de matériaux, les déchets industriels uniques. Maximum a récemment récupéré la charpente d’un ancien gymnase pour construire une maison. « C’est un mécanisme intéressant, avec la logique de production de mobilier, nous n’aurions pas pu nous servir de cette charpente. »

Pas de doute, Maximum est sur tous les fronts. Son ambition est simple : couvrir tous les besoins de l’habitat. MM