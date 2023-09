Les Abeilles de Malescot, du miel pour le business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Les Abeilles de Malescot

Quoi ? Un concepteur et revendeur de produits autour du miel composés exclusivement d’ingrédients naturels et soigneusement sélectionnés en direct.

Dans le Lot-et-Garonne, s’étend sur plus de 300 hectares le domaine de Malescot. Là-bas, la fratrie Charle – composée de Manon, Clara et Benjamin – y produit un miel naturel et responsable. Tous les trois issus de professions tertiaires à la base, ils se reconvertissent dans l’agriculture dès 2019. Depuis, cette jeune affaire familiale fleurit et rayonne jusqu’au-delà des frontières.

Une démarche plus qu’éco-responsable…

L’ADN de la start-up, c’est de s’inscrire dans une démarche de protection des abeilles. Chaque année, les trois néo-apiculteurs plantent 150 hectares de fleurs mellifères et pollinifères pour fournir assez de ressources à leurs « ouvrières » et aux autres insectes présents sur le domaine. L’enjeu lié aux nouveaux prédateurs comme les frelons asiatiques est aussi pris à bras-le-corps par l’équipe. Ainsi, ils s’assurent de leur pérennité sur le long-terme et conservent un écosystème riche au sein du domaine.

Résultat ? Le miel produit par les ruches de Malescot abonde. Et il est évidemment bio en plus d’être gourmand et savoureux. L’entreprise veut d’ailleurs garder cette identité pour l’ensemble des produits qu’elle propose, y compris ceux d’autres apiculteurs. « Nous produisons uniquement une appellation de miel bio sur le domaine, nous avons donc pris la décision de travailler main dans la main avec d’autres apiculteurs français qui partagent nos valeurs et savoir-faire », pointe Manon Charle, cofondatrice et apicultrice chez Les Abeilles de Malescot.

… Et un maillage en constante progression

Depuis 2019, l’équipe des Abeilles de Malescot s’est élargie. Une dizaine de collaborateurs ont rejoint les rangs du domaine. De cette façon la start-up peut commercialiser plus de références et en plus grand nombre. Aujourd’hui, 132 produits estampillés « Abeilles de Malescot » sont déjà distribués dans plus de 500 points de vente en France et à l’international. Parmi eux, des miels naturels du terroir, miels aux fruits, des bonbons au miel, des bougies… À noter que 90 % des références proposées par les Abeilles de Malescot sont conçues sur le domaine, de la création jusqu’au conditionnement.

« Nos produits locaux conçus de manière artisanale suscitent un vif intérêt en France […] Notre portée s’étend aussi à l’international, puisque nous sommes déjà établis en Europe, en Asie et aux États-Unis », se félicite d’ailleurs Clara, cofondatrice et responsable du développement international de l’entreprise. Désormais, l’objectif de la start-up ? la conquête de nouveaux marchés notamment au Moyen-Orient, en Inde et au Japon. Des pays connus pour être friands de miel. En France, les premières boutiques 100 % « Abeilles de Malescot » devraient ouvrir leurs portes à Bordeaux et Lille en octobre prochain… La maxime populaire dit que pour butiner, l’abeille ne doit pas rester à la ruche. Et cela, nos trois apiculteurs l’ont bien compris !