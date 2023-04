Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? NOUS anti-gaspi

Quoi ? L’enseigne militante qui redonne du sens à l’acte d’achat et lutte contre le gaspillage.



Chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de produits qui sont jetés à la poubelle en France, alors qu’ils sont encore bons à la consommation. Un gaspillage responsable de 3 % des émissions carbone, soit l’équivalent des émissions de CO 2 liées aux vols en avion. C’est de ce constat qu’est née l’aventure NOUS anti-gaspi.

Le gaspillage, véritable fléau de notre siècle

Chaque année, 53 % de la production alimentaire est écartée des circuits de vente traditionnels pour finir à la poubelle. Un immense gâchis dans les champs (32 % du gaspillage), et chez les industriels (21 % du gaspillage), qui s’explique par de multiples raisons. Des petits défauts, une apparence qui ne correspond pas aux critères standards de la distribution, carottes tordues, tomates trop petites, œufs en dessous du bon calibre, ou alors une date de consommation trop courte ou légèrement dépassée… et pourtant le produit est encore comestible !

Dans d’autres cas, la mise au rebut vient du phénomène de surproduction ou d’un simple retard de livraison. Ainsi, le supermarché refuse la palette du logisticien, lorsque les conditions prévues au contrat ne sont pas respectées.

Vincent Justin, architecte de formation, et Charles Lottman, déjà engagé dans la démarche anti-gaspi avec la start-up Phenix, qui deviendra l’un des premiers actionnaires de NOUS, se lancent dans l’aventure. Cette épicerie nouvelle génération découle d’un constat, l’ensemble des initiatives qui visent à lutter contre le gaspillage alimentaire s’adressent essentiellement à la distribution. Or, celle-ci ne représente que 14 % des 10 millions de tonnes gaspillées chaque année en France, contre 53 % pour l’activité de production-transformation.

Ensemble, les deux associés décident alors de créer une structure pour agir directement à l’échelle des producteurs, afin de les aider à valoriser leurs invendus. La première épicerie NOUS anti-gaspi ouvre ainsi en 2018 en Bretagne, première région agricole de France.

Le réseau sur tous les fronts



Aujourd’hui, le réseau compte 26 épiceries et s’étend dans toute la France. Après avoir émaillé la Bretagne et Paris, la marque s’est implantée à Lille en 2021, Bordeaux en 2022 et continue son développement dans la capitale avec désormais 8 épiceries. Pour asseoir son développement, l’enseigne, dont le concept séduit les investisseurs, s’appuie sur plusieurs levées de fonds.

Une première de 8 millions d’euros en 2020 auprès de ses actionnaires historiques Phenix, Eutopia, Quadia et Danone Manifesto. Une seconde d’un montant équivalent en 2022. Des financements qui permettent à NOUS anti-gaspi de déployer aujourd’hui de nouveaux outils, comme sa plate-forme de livraison à domicile, qu’elle étend cette année sur le plan national.



Un angle d’attaque au bénéfice des agriculteurs et consommateurs

Faire ses courses dans les épiceries du réseau, c’est avoir la garantie d’agir pour l’environnement, en contribuant à réduire significativement les émissions de carbone liées à la surproduction. De plus, c’est aussi le moyen de soutenir les producteurs et fabricants, en particulier les agriculteurs, en leur permettant de valoriser leurs invendus. L’enseigne leur achète les produits rejetés par le système classique en appliquant une décote de 20 à 30 %, répercutée sur le prix au consommateur. En marge, le revenu additionnel généré permet également aux agriculteurs d’investir dans des innovations ou dans des productions plus vertueuses.

Enfin, l’enseigne privilégie une démarche globale de proximité. De ce fait, les épiceries du réseau donnent la priorité au local. Parmi ses fournisseurs, elle compte de nombreux agriculteurs, TPE et PME, ainsi que des marques locales. Ainsi, en plaçant ces acteurs au cœur de leur démarche, les épiceries du réseau sont en mesure de proposer une offre complète. Avec toujours une priorité donnée au bio, au vrac et à la saisonnalité.