Qui ? La Boulisterie

Quoi ? Des terrains de pétanque éphémères en intérieur ou en extérieur.

Il y a ceux qui jouent de génération en génération. Et puis il y a ceux qui s’y essaient, pour le plaisir. En France, la pétanque est un sport culturel. Avec pas moins de 280 000 licenciés en 2020, elle trouve largement sa place dans le top 10 des sports les plus pratiqués du pays. Derrière La Boulisterie, des terrains de pétanque éphémères qui permettent de jouer partout, tout le temps et surtout, par tous les temps. Bref, un concept insolite qui répond aux contraintes d’aujourd’hui en gardant toute l’authenticité d’antan.

À l’origine du projet Sébastien Pandolfi et Guillaume Lieutier. Deux Niçois qui, via leur société d’événementiel « Boule d’énergie », se lancent dans la fabrication de team building. Du rallye automobile au concours de pâtisserie, en passant par la pétanque, ces deux as du marketing ont su faire parler d’eux.

Et si la pétanque n’était au départ qu’un produit proposé par l’entreprise mère, très rapidement le projet a grandi. Ayant de plus en plus de mal à obtenir des autorisations pour déplacer plus d’une centaine de personnes sur les clos de pétanque, Sébastien et Guillaume ont décidé de créer des terrains éphémères qu’ils pourraient installer au cœur même des entreprises. La Boulisterie naissait.

Le tournant Jack and Jones

À la manière des marchands d’autrefois, le duo a ainsi sillonné la France confortablement assis dans une Renault Estafette bleu blanc rouge nommée Fanny. Dès lors que l’espace était plat, Sébastien et Guillaume installaient en moins d’une heure une capsule composée de deux terrains de pétanque éphémères avec un revêtement synthétique. Le tout agrémenté de chaises longues, des caisses en bois en guise de tables basses et des bidons tricolores. Mais, au fur et à mesure des prestations, toujours la même question : comment se procurer un souvenir, un petit bout de cette décoration si frenchie et rétro à la fois ?

Sans réponse, le temps a fait les choses. Jack and Jones a contacté les deux amis pour une collaboration estivale. Et ce qui devait durer un été s’est prolongé d’année en année avec une moyenne de 40 000 pièces distribuées par an. Et alors que le confinement a mis à mal bon nombre d’entreprises dans le monde, les deux entrepreneurs en ont profité pour faire un pari fou : ouvrir un bar … à boules bien évidemment ! D’une capacité de 80 personnes, le bar et son terrain de pétanque font l’unanimité sur le port de Nice.

Alors, que vous viviez à 2 000 mètres d’altitude, à Hollywood ou encore sur un radeau, les collaborateurs de La Boulisterie – présents à Nice, Marseille, Biarritz, Lyon, Paris, Angers, Lille et même Los Angeles – sauront vous envoyer un « maître boulistier » qui répondra à vos besoins.