Qui ? Kidshare

Quoi ? une application qui lutte contre le harcèlement scolaire

Allyah Semiai a 15 ans à peine. Et cette entrepreneure précoce est à la tête d’une application qui entend lutter contre un fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans les cours d’école : le harcèlement scolaire.

Nicolas dans les Yvelines, Lindsay et Chanel dans le Pas-de-Calais, Dinah en Alsace, Lucas dans les Vosges, Ambre dans la Drôme… Tous ces adolescents ont mis fin à leurs jours car harcelés – une succession d’injures, de brimades, etc. En France, 2,6 % des élèves de CM1-CM2 subissent des comportements apparentés à du harcèlement selon le site de l’Éducation nationale. Un chiffre qui passe à plus de 5,6 % dès l’entrée au collège. Le harcèlement scolaire ronge les plus jeunes d’entre nous. Et avec les réseaux sociaux, il ne s’arrête plus à la fermeture des grilles de l’école mais se poursuit à travers les écrans. Allyah Semiai, elle-même, a souffert de ce déferlement de méchancetés, de haine, lorsqu’elle fréquentait l’école primaire, en classe de CE2. « Ma maman a remarqué que je perdais du poids, que je ne mangeais plus, elle cherchait à savoir pourquoi j’allais mal, j’ai fini par tout lui avouer », nous confie Allyah Semiai. Là est toute la difficulté, les enfants, par peur des représailles, préfèrent souvent ne rien dire.

Une envie d’entreprendre très précoce

Déjà enfant, à ses 9 ans, Allyah s’épanouit dans la vente de glaces au sein de son quartier. « J’ai toujours adoré les mathématiques, et c’était un moyen selon ma maman de nous initier à la notion de monnaie, je jouais le rôle de la trésorière […] C’est à ce moment-là que j’ai découvert le goût de l’entrepreneuriat », révèle la jeune lycéenne.

En 2019, la jeune Allyah participe à un summer camp à Station F. « En une semaine, on nous demandait de proposer une solution utile aux autres […] Avec le harcèlement que j’ai subi plus jeune, c’était une évidence », raconte l’entrepreneure. Cette idée, qu’elle travaille avec son frère Abdallah, c’est Kidshare. Car tous les enfants ne bénéficient pas d’une bulle de conseils et de réconfort – comme cela a pu être le cas entre Allyah et sa maman – l’application met en avant des témoignages de personnalités qui ont été victimes de harcèlement scolaire, de façon à ce que les enfants harcelés reprennent confiance en eux.

Être utile aux autres

Par ailleurs, grâce à la réalité virtuelle : « Kidshare VR, c’est des petites scènes où chaque personne peut vivre le harcèlement scolaire. Il y aura deux scènes possibles, soit être victime et se mettre à la place de ce que vit une victime, soit être témoin. La réalité virtuelle c’est une expérience où tu peux vivre vraiment les scènes et te rendre compte du mal que cela fait. La réalité virtuelle va développer l’empathie et c’est grâce à l’empathie qu’on peut vraiment lutter contre le harcèlement scolaire », peut-on lire sur le site Web de l’application. Une solution qui devrait être mise en place dans les collèges.

La famille d’Allyah contribue grandement au développement de l’application – sa maman gère ses rendez-vous, notamment avec la presse ! Des étudiants de l’école 42 développent techniquement l’appli, une équipe spécialisée dans l’audiovisuel s’occupe de la partie « scénario ». Pour l’heure, la sortie officielle de l’application est prévue pour décembre 2023. Être utile aux autres, n’est-ce pas cela l’entrepreneuriat ?