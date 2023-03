Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Jungle

Quoi ? Une ferme verticale innovante qui offre une garantie locale et sans pesticides.



Tandis que la Salon international de l’Agriculture (SIA) bat son plein à la Porte de Versailles à Paris, les start-up de la France agricole comptent donner de la voix. Leur objectif : prouver que transition numérique et renouveau agricole peuvent s’accorder. C’est ce que Jungle prouve au quotidien. Cette ferme d’un genre particulier incarne un nouveau visage de l’agriculture. Installée à Château-Thierry (Aisne) elle n’est guère symbolique du paysage des pleines picardes… Jungle est une ferme installée au cœur d’une tour de 10 mètres de haut. Cette pépite française de l’agritech s’invente verticale et indoor (intérieur).

Visiter Jungle, c’est immédiatement avoir la sensation d’un spectaculaire dépaysement, à mi-chemin entre Star Trek et une boîte de nuit disco. Une sorte de lumière violette emplit le local, recouvert du sol au plafond par des étages de jardinières. Persil, ciboulette, basilic, sauge, coriandre… Mais aussi des salades et même de la moutarde ou du wasabi ! Entre les rayonnages, des « hommes en blanc » s’activent, recouverts d’une sorte de tenue de protection digne d’Objectif Lune. Le tout pour produire 400 000 plantes par an ! Une gageure, un défi extraordinaire, digne de Jules Verne, lui aussi picard…

Certaines mauvaises langues attaqueront sans doute le dispositif, en l’opposant à la ferme d’antan, celle de nos aïeux. Mais pourquoi opposer la tradition à l’innovation ? Plus que jamais, le monde de l’agriculture sait bien qu’il faut allier les deux pour réussir, demain, le défi de la souveraineté agricole. Jungle incarne ainsi un modèle alternatif, pour l’heure assez rare, mais qui pourrait trouver un avenir dans le développement de l’agriculture urbaine, ce grand chantier encore balbutiant.

Un duo d’entrepreneurs à la main verte

Jungle a été fondée en 2016 par un duo d’entrepreneurs à la main verte, Gilles Dreyfus et Nicolas Séguy. Les deux compères ont pris conscience de l’imminence d’une crise alimentaire mondiale à venir, conséquence directe de l’explosion démographique et du réchauffement climatique… Comment nourrir l’humanité immense qui se lève ? Il faudra accepter de combiner des types d’agriculture très divers. La ferme verticale est une vraie carte à jouer.

Depuis 2019, Jungle est installée chez les consommateurs, ses produits sont disponibles chez Monoprix, Intermarché, Grand Frais… La signalétique est immédiatement reconnaissable, grâce à un emballage très travaillé. Son slogan, « saveurs sauvages » rappelle que la cultivation verticale n’est en rien synonyme d’une plante artificielle ou éloignée des préceptes biologiques. Jungle précise l’origine du produit : « local et 0,0 % de pesticides ».

Grâce à cette culture qui combine force de la nature et atout technologique, Jungle possède la main sur bien des paramètres. Apport en eau, température, luminosité… Tout est ajustable avec une précision quasiment chirurgicale. Une force au service de la souveraineté alimentaire. Jungle affiche l’objectif d’être la référence européenne en matière de ferme verticale… Elle est en bonne place pour rayonner !

« Rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits des plantes »

Si Jungle propose des produits directement consommables, l’entreprise s’intéresse également aux plantes en pot, qui permettent à chacun de faire chez soi ses propres cultivations. Jungle se tourne également du côté de la cosmétique, de la pharmacie et de la parfumerie, en cultivant certaines essences utiles à ces industries. On citera par exemple la violette, le muguet ou la mélisse…

Forte de cette envie de « Rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits de plantes saines, cultivées localement », Jungle exprime, avec cette ferme verticale à l’éclairage LED horticole, une vision singulière de l’agriculture. Si les rendements sont supérieurs à ceux d’une ferme traditionnelle, l’usage de pesticide est lui proscrit.

Ajoutons que ce modèle est une heureuse transposition de ce qui se produit déjà en Islande. Sur place, grâce à l’énergie des volcans, les serres sont nombreuses et fournissent une bonne part de l’alimentation du pays. L’Islande est ainsi le troisième producteur européen de… bananes ! Incroyable évidemment, compte tenu du climat. Preuve que l’agriculture verticale en intérieur offre des perspectives inouïes. La France, grâce à Jungle, est aux avant-postes de la révolution agritech.