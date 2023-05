Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Hippolyte-RH

Quoi ? Une application qui permet aux employeurs de recruter juste, grâce aux médias sociaux et à l’intelligence artificielle.

Quand on pense à Amiens, on ne pense pas forcément, tout de suite, aux start-ups. La capitale picarde recèle pourtant bien des trésors d’inventivité et d’ingénierie, qui trouvent leur plein potentiel entre les hortillonnages et les ruelles pavées. La force de nos territoires d’actions, engagés pour la transition numérique, nous impressionne. Hippolyte-RH est un excellent exemple. Depuis la cathédrale, prenez la rue Victor Hugo, tournez vers celle des Jacobins et vous arriverez au siège de cette entreprise d’avenir.

Gauthier Bailleul, fondateur de cette entreprise d’environ 25 salariés, reste puissamment attaché à Amiens, cette ville qui, dit-il, « évolue dans le bon sens ». Les Hauts-de-France constituent son horizon. Rien d’étonnant à ce qu’il soit cité, depuis quatre ans, dans le palmarès régional de l’Institut Choiseul.

Créer des opportunités nouvelles

Malgré des études sous le soleil de Nice, il est revenu, assez vite, dans sa cité d’enfance. La côte d’Opale, proche d’Amiens, vaut bien sa rivale azuréenne… Malgré tout, ses années chez IBM, ce grand groupe à l’américaine, lui furent profitables pour obtenir les bonnes pratiques, les contacts, le réseau indispensable à l’entrepreneuriat. Et se lancer, avec assurance et expérience, dans l’aventure économique. Un saut dans le vide, certes, mais très maîtrisé. Dix ans plus tard, le succès est là pour le prouver.

En décembre 2013, il crée Yes We Code, entreprise spécialisée dans le développement d’application pour les ressources humaines.

Son envie d’entreprendre ? L’emploi. Avec My-Rocket d’abord, depuis 2017, il propose aux candidats les entreprises les plus susceptibles de répondre à leur demande. Concrètement, on renverse la démarche. C’est l’application qui propose directement aux demandeurs d’emploi, non une offre, mais une entreprise. Tout repose sur la la candidature spontanée – remise au goût du jour… Parce que tellement plus simple !

Précisons que tout est gratuit. En proposant aux candidats de s’adresser directement aux employeurs potentiels, sur Messenger par exemple, la démarche se voit déchargée de toutes les lourdeurs administratives habituelles. Fluidité, voilà le maître mot.

Trouver le salarié idéal

Le dispositif My-Rocket repose sur Hippolyte, du nom du logiciel qui centralise les demandes et les données. « Hippolyte évalue votre candidature et se charge de vous mettre en relation avec des recruteurs qui recherchent votre profil. » Ce fameux Hippolyte est également le parfait partenaire des employeurs, sous le nom de Hippolyte-RH ! Tout se recoupe.

C’est là tout le sel de l’innovation. Car les employeurs aussi, avec Hippolyte-RH, peuvent sélectionner les meilleurs profils. Même lorsqu’ils sont en poste ailleurs et qu’ils n’ont, a priori, pas envie de changer de poste… Jusqu’à cette opportunité qui vient frapper à leur porte.

Avec Hippolyte-RH, les employeurs ciblent « des milliers de candidats actifs et passifs sur l’ensemble des médias sociaux pour recruter des candidats qualifiés ». Au programme, une préqualification des candidats et un ciblage idéal, via les médias sociaux, pour éviter de se tromper. Les grandes entreprises ne peuvent plus s’en passer. La SNCF, Orange, BNP Paribas, Monoprix, Cultura, Bouygues Construction… Ces mastodontes recrutent désormais, en bonne partie, avec Hippolyte-RH.

Cet outil est une solution idoine face à la crise de recrutement qui bouleverse les entreprises. En proposant de recruter, non au petit bonheur la chance, mais avec des options statistiques incontournables, elle améliore la vie des entreprises. Simple, direct, l’outil est désormais combiné à une intelligence artificielle qui poursuit l’effort à notre place. Toujours en supprimant les éléments chronophages. Il n’est pas question de remplacer l’humain, mais au contraire, de lui redonner toute sa place ; via ces opportunités nouvelles. Une vraie chance.