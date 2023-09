Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Henoo

Quoi ? Une application mobile, gratuite, en faveur du tourisme de proximité.

Comme leur nom ne l’indique pas, les Trois mousquetaires sont quatre. Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. Chez Henoo, ils sont même six ! Julien Henrotin, Hugo Routy, Gautier Vuillaume, Cedric Schitz, Pierre Thenot et Quentin Guenot.

Six fondateurs d’une application très sympa, dédiée au patrimoine, fière de ses racines lorraines. Tous sont d’anciens camarades de promotion au sein de l’école d’ingénieurs CESI. En 2021, malgré le brouillard pandémique dont la France peine alors à sortir, ils décident de créer leur boîte. Passeport pour l’inconnu.

Tenter l’innovation, prendre ce risque-là, ils l’ont fait. Henoo est née. En somme, l’application est un guide touristique intégré à votre téléphone. Une myriade d’anecdotes et de recommandations sur les beaux lieux qui vous entourent. Henoo fonctionne en partenariat avec les offices du tourisme, partenaires précieux pour aller dégoter les perles rares. Le succès ? Il est immédiat. « En seulement deux mois, ce ne sont pas loin de 12 000 personnes qui se sont mises à partager des informations en lien avec le patrimoine local et la culture », indique le site Web d’Henoo. Quentin Guenot poursuit l’explication : « L’appli répertorie les choses à faire et à voir, les activités de tourisme et de loisirs, le tout au service du patrimoine ».

Une aventure qui trouve ses racines en Lorraine

Basée à Nancy, l’aventure Henoo s’intéresse d’abord au patrimoine de la Lorraine, puis à tout le Grand Est. Avant, très vite, d’investir l’entièreté de l’hexagone, jusqu’à la Corse, qui bénéficie bien entendu d’une place de choix.

Concrètement, voici comment les choses se passent. Une fois téléchargée, l’application vous demande d’activer votre géolocalisation. Par exemple, Paris, siège de la rédaction d’ÉcoRéseau Business. Et voilà que défilent sous vos yeux des parcours originaux et surprenants, qui vous feront découvrir une nouvelle facette de votre ville. Des meilleurs ateliers créatifs aux œuvres de street-art, des plus belles statues aux spots photos « instagrammables », des églises les plus majestueuses jusqu’aux rooftops (toit-terrasse) les mieux placés.

Ainsi, l’application se destine aussi bien au touriste de passage, à la recherche d’une activité étonnante, qu’au riverain en quête de découvrir sa ville sous un jour nouveau, grâce à une focale un brin différente.

La modernité au service des beautés éternelles du patrimoine

Et ce nom alors ? Henoo ? La mystérieuse appellation trouve son origine… dans l’Égypte antique ! Et s’inspire d’Henou l’explorateur, contemporain du règne de Montouhotep III (vers 2000 av. J.-C). Ce facétieux personnage fut doté de surnoms louangeurs (« Protecteur de la mer rouge » ; « Gardien de la porte du Sud » ; Chef des six cours de Justice ») …

L’application est donc placée sous son haut patronage. Quel signe du destin ! Les six fondateurs auront simplement doublé la lettre o pour donner au projet une patte start-up ; prête à rivaliser avec les plus grands (Google, Yahoo, Wanadoo, etc.). Ce « oo » n’est d’ailleurs pas sans signification concrète : il signifie « object oriented ».

Objet orienté ? C’est bien le cas d’Henoo. Imaginez. Une communauté de plus de 50 000 membres, 100 000 points d’intérêt décelés, plus de cinq millions de visites sur l’application… Et pour les soutenir, des partenaires de choix. Bpifrance, la région Grand Est, le Crédit Agricole, l’université de Lorraine… Récemment, l’application s’est ouverte, en plus de la culture et du patrimoine, aux activités évènementielles ainsi qu’aux sports. En parallèle, l’application est renforcée par un catalogue d’offres d’hébergements.

Le vrai plus d’Henoo, c’est sans doute la carte interactive, très ergonomique, pratique. Sans oublier le blog, où de pertinents articles viennent aiguiller davantage encore les utilisateurs dans le choix de leur prochaine destination. Cette application est une vraie valeur ajoutée pour les régions en quête d’un renouveau touristique. Henoo s’engage auprès des fameux « territoires ». Ancrée, l’application décerne même, depuis cette année, un prix de la plus belle fontaine de France. Bravo à la fontaine des éléphants de Chambéry (Savoie), qui a remporté ce titre prestigieux !