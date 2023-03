Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? HeHop

Quoi ? Une application ultra-sécurisée pour vous permettre, en tant que victime ou témoin, de capturer des preuves de faits de violence sous format de fichiers audio, vidéo ou photo.

Lancée en 2020, HeHop ambitionne de redonner de l’espoir aux victimes de violence, de rétablir la confiance dans le système judiciaire et de remplir auprès de la société une mission d’intérêt général.

L’homme est un loup pour l’homme, vraiment ? HeHop propose de changer cette vérité et de mettre fin à l’impunité des agresseurs au moyen de preuves en justice recevables. En juin 2018, Sandy Beky, diplômée d’HEC, assiste à une conférence organisée par le think tank G9+ sur les outils numériques au service de la lutte contre la violence. Elle est alors immédiatement sensibilisée au parcours du combattant que doivent traverser les victimes de violence, en raison du manque d’éléments tangibles pour donner suite à une procédure judiciaire. L’insuffisance de preuves recevables ne permet pas de constituer un dossier assez solide, ce qui représente un deuxième traumatisme pour les victimes.

Pour répondre à cette problématique, Sandy Beky imagine alors la possibilité d’utiliser son téléphone, omniprésent dans notre quotidien, pour conserver des preuves en cas d’agressions. Ainsi, l’association « HeHop Help for Hope » naît en avril 2019. Sa mission première : « Être le bras armé technologique de la lutte contre les violences en mettant la blockchain et le cryptage de données au service du droit à la preuve, afin que chaque victime puisse crédibiliser sa parole et bénéficier d’un procès équitable. » Un an plus tard, l’application HeHop voit le jour. Elle est téléchargeable gratuitement depuis l’Apple Store et Google Play Store. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée des applications à destination des victimes de violence, comme Monsherif.

Comment ça fonctionne ?



Sur l’utilisation, une fois l’application ouverte, il est possible d’enregistrer en quasi-temps réel des vidéos, audios, photos qui seront ensuite directement téléchargées sur une blockchain. Conservées dans un véritable coffre-fort numérique, les données sont accessibles à tout moment, afin d’étayer le récit de la victime et de donner à la justice des preuves non réfutables.

Une application pour le grand public, destinée à toutes les personnes qui subissent des violences dans un lieu clos à l’abri des regards. Aujourd’hui, c’est plus de 4 500 fichiers archivés.

L’application dispose également d’un autre atout. Elle propose aux utilisateurs de camoufler l’icône qui apparaît sur le smartphone par une icône moins « tape à l’œil ». Yoga, horoscope et autres, personne ne se doutera de ce qu’il y a derrière.

Enfin, HeHop travaille aujourd’hui sur un dispositif qui permettrait de déclencher un enregistrement à distance, au moyen d’un bouton ou un autre procédé.

Quelles ambitions ?



Aujourd’hui, une personne victime de violences personnelles, physiques ou non, décide de porter plainte dans seulement 30 % des cas. Ce taux tombe à moins de 15 % pour les violences sexuelles et intrafamiliales… À la peur et la honte, s’ajoute le manque de preuves.

C’est pour répondre à cette problématique que HeHop veut sans cesse perfectionner son dispositif de traçabilité et sécurisation de preuves de la capture à la remise aux autorités. Par ailleurs, l’association souhaite également collaborer avec les multiples parties prenantes concernées par la lutte contre les violences : collectivités, forces de police, gendarmerie, défenseurs, magistrats, établissements d’enseignement, organisations d’accompagnement et de défense des individus en situation de vulnérabilité.

Les entreprises qui commercialisent des produits qui peuvent intégrer la technologie HeHop sont également des partenaires potentiels. HeHop ambitionne de fédérer tous les acteurs engagés dans ce combat contre les violences aux personnes. Une manière de contribuer à une société plus apaisée, plus saine, plus vivable.