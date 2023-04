Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Green Go

Quoi ? Une alternative écolo et atypique à Airbnb.

L’écologie est un combat qui ne prend pas de vacances. Voilà pourquoi nos congés doivent avoir un impact positif pour le climat. Toutefois, voyager bas-carbone ne signifie pas renoncer au plaisir, moins encore au bonheur de vivre. Pas question non plus d’émailler votre budget, car fin du monde et fin du mois sont des luttes compatibles. Voilà pourquoi Green Go est née.

Le tourisme fait sa grande transition

Cette plate-forme du voyage vert a su devenir, en deux ans, une référence française. Fondée par quatre entrepreneurs ingénieux (qui sont pour certains ingénieurs), elle gagne chaque jour des points. Guillaume Jouffre, Mathieu Ravard, Félix Mézière et Antoine Valtat. Les quatre visages de Green Go proposent une belle alternative aux Airbnb et autres Booking de tous poils.

Il était temps, car ces plates-formes posent des problèmes sociaux, en saturant le marché de l’immobilier des métropoles. Sans parler du climat : Airbnb et son modèle pousse souvent à multiplier les week-ends de pur agrément dans de grandes villes qu’on rejoint souvent par l’avion. Bilan noir pour l’empreinte carbone…

Guillaume Jouffre est un cartésien. Sa conscience écologique s’est consolidée au fil des rapports du Giec et des interventions de Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project. Il rêve d’un tourisme à faible impact. Convaincu, le cofondateur de Green Go nous présente son mantra : « Mettre en avant les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde ». L’enfant de Brive-la-Gaillarde est fier de valoriser des hébergements écolos et atypiques. Il cite par exemple la Ferme des Histoires Mélangées.

Ce lieu magique, proposé sur Green Go, est représentatif de l’offre de la start-up. Des maisons étonnantes, féériques, installées dans les arbres de la Corrèze… Annie et Marc, les hôtes de ce lieu, se feront un plaisir de vous y accueillir. Dépaysement garanti dans cette terre de Corrèze au caractère si affirmé.

Des logements qui font la fierté de nos régions

Nous pourrions citer, aussi, la ferme Traits’anes, dans les Vosges. Roulotte, yourte, bull’opod… Autant de logements possibles au cœur d’un panorama à couper le souffle. Un atelier de fabrication de glaces et de sorbets vient compléter l’idyllique tableau. Citons aussi Chez Fifine, gîté installé au cœur d’un village de l’Artois.

Et ce ne sont là que quelques exemples parmi les 6 000 logements que propose déjà Green Go. Il y en a donc pour tous les goûts, toutes les bourses, toutes les envies, toutes les régions. Une communauté de plus de 120 000 internautes, déjà utilisateurs de la plate-forme, sont ravis d’échanger sur leurs découvertes.

Entreprise équitable, Green Go possède une communauté dynamique et positive

Green Go peut se targuer d’être détenue en partie par 420 micro-actionnaires, dont beaucoup sont des clients qui ont eu un coup de cœur pour cette pépite du green business. On note aussi l’initiative de la carte cadeau. Voilà de quoi garantir à des amis un moment d’exception en communion avec la nature. Un blog très utile et fourni vient donner des idées, alimenter le champ des possibles d’un prochain voyage…

Plus que jamais, redécouvrons avec Green Go cette France de la nature et des mystères, riche de son patrimoine, de ses paysages, de ses femmes et de ses hommes. Un idéal à partager.