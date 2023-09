Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Glibl

Quoi ? Une carte de visite dématérialisée, dynamique et intelligente

Qui a dit que la carte de visite était ringarde, démodée, vieillotte ? Un peu mise sous le boisseau lors de la période pandémique, où les échanges se sont raréfiés, ce petit bout de papier cartonné revient au premier rang. Très pratique pour obtenir, en un coup d’œil, les principales coordonnées d’une personnalité.

Seulement, chacun connaît cette maldonne… Alors que vous vous rendez à un cocktail d’entreprise, à un rendez-vous important avec un décideur, vous tâtez le revers de votre veste… Mince alors ! Vous avez oublié le porte-cartes à la maison. Vous voilà fort marri, contraint de noter vos coordonnées sur un bout de papier pour le transmettre (c’est l’assurance que votre interlocuteur le perdra). Ou bien – moment de gêne assuré – vous serez contraint d’épeler à voix haute votre identité (avec deux R comme Robert) et votre numéro (06,07…). On est loin de l’assurance que donne la carte de visite, transmise en une seconde à votre interlocuteur, au moyen d’un clin d’œil complice.

Simple, utile, écologique

Il y a une solution. Simple, utile, écologique, augmentée. Elle s’appelle Glibl. Un nom difficile à prononcer – certes – mais qui peut apporter à votre vie professionnelle un agrément nouveau, indéniable. Avec ses cartes de visites numériques, vous laisserez place à votre créativité et aurez l’assurance d’avoir toujours sur vous le précieux sésame. Votre interface.

Tout fonctionne sur l’application éponyme, qui sert à la conception et au partage de votre carte dématérialisée. Au départ, la carte sera évidemment très sobre, vierge de toute modification. C’est à vous de choisir le code couleur, la disposition des informations. Des modèles gratuits qui se déclinent pour toutes les activités, de la pizzeria à la direction comptable en passant par la pharmacie… Pour quelques euros (quatre en moyenne) vous aurez accès à des modèles plus élaborés, encore plus performants. Il est évidemment possible d’intégrer votre logo, une image particulière… Ergonomique et didactique, l’outil « créa » est très simple d’utilisation.

La souplesse d’une solution numérique innovante

Une fois inventée, votre carte de visite vous suivra partout. Il n’y a plus qu’à la faire glisser à tout venant. Mais l’avantage incontournable du dispositif, c’est évidemment sa portée dans l’espace numérique. Vous pouvez la transférer par SMS, courriel ou même WhatsApp. Rien de plus évident pour partager vos informations à des clients, des élèves ou auprès d’éventuels recruteurs, entre autres possibilités. L’interlocuteur n’a plus besoin d’enregistrer vos informations dans ses contacts : tout est automatique. Une facilité offre le moyen de transmettre le lien. On peut aussi utiliser un QR-code, pour aller au plus vite, en instantanéité totale. Glibl rappelle utilement cet état de fait : « Une information visuelle est analysée par le cerveau 60 000 fois plus vite qu’une information texte ».

Vous changez d’adresse ? De numéro de portable ? D’entreprise ? Auparavant, il fallait impérativement réimprimer à grands frais des centaines de cartes. Sans compter que bien des contacts continuaient à utiliser les précédentes, faute d’être informés de vos tribulations. Avec Glibl, ce genre de tracas appartiennent désormais au passé. Place à la facilité : le numérique vous permet d’envoyer vos changements à tous vos contacts, en même temps.

Deux amis proches derrière cette application

Qui se cache derrière cette formidable et revigorante bonne idée ? Deux fondateurs, Sébastien Doutre et Rémi Goutarel. Leur proximité est évidente : anciens camarades de collège, ils sont respectivement témoins de leurs mariages. Doutre incarne la passion pour les chiffres, l’économie, l’ingénierie. Goutarel est la tête pensante du projet écologique et responsable de l’entreprise, qui préserve la ressource papier grâce à la dématérialisation. Installés dans l’Ain, ils prouvent que ruralité peut rimer avec ferveur numérique.

L’entreprise, initiée en 2015, prend vite un essor qui depuis ne se dément pas. Ils ont compris avant tout le monde que le téléphone cellulaire deviendrait notre meilleur compagnon, à la fois portefeuille et porte-cartes. Combien de Français délaissent déjà leur carte bancaire et même les espèces pour payer avec leurs smartphones ? Glibl peut vite devenir indispensable et se muer en cloud numérique de vos contacts. Une application aux airs de pépite qu’il faudra suivre… Et utiliser dès aujourd’hui ! Soyons pionniers.