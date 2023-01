Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Gare ta bécane

Quoi ? Une plate-forme qui permet aux motards et scootéristes de trouver des places de parking en colocation.



Il est de plus en plus difficile de se garer en ville. Les métropoles, décidées à appliquer la grande transition écologique dont l’humanité a besoin, s’évertuent à rendre la vie dure aux rouleurs. Nécessaire ou superfétatoire ? Chacun est libre de se faire son avis.

Une chose est certaine : les prix pour se garer explosent. Le stationnement payant pour les deux-roues à Paris atteint désormais 37,50 euros pour 6 heures – dans les arrondissements centraux. Il est interdit de se garer plus longtemps. Ainsi, impossible pour un « banlieusard » de venir en moto au travail… L’affaire dite des « fourrières de la Ville de Paris », qui a récemment fait jaser dans la capitale, ne peut que renforcer la colère des automobilistes.

Certains choisissent ainsi de louer une place de parking dans le parc privé. Une solution de tranquillité, efficace, mais qui peut revenir très cher. Notre vérification est limpide. Dans la capitale, les prix varient de 80 à 230 euros par mois. Et si vous n’avez pas non plus de place de parking dans votre logement, vous n’avez plus qu’à en payer deux : chez vous et au travail. L’addition monte très vite.

Optimiser l’espace urbain

Ainsi, place à Gare ta bécane. Une initiative salutaire. Cette start-up engagée pour le pouvoir d’achat des motards propose de mettre vos motos en colocation. Un « néo-parking » simple et qui marche bien. 227 places sont déjà mises en location. Grégoire Linée, Victor Berson et Barnabé Gauquelin sont les trois jeunes fondateurs de ce service qui va de l’avant. L’idée est de transformer une place de parking voiture… en place de parking deux-roues. Un espace dans lequel vous pouvez garer deux, trois, quatre voire cinq véhicules ! Optimisation totale d’un espace urbain très contraint.

Belle opportunité, alors que la place de la voiture en ville décline. La réutilisation de ces espaces est une chance à l’heure où nous devons repenser nos habitudes, surtout dans une ville-monde comme Paris, métropole la plus dense d’Europe. Gare ta bécane a élaboré un guide de conversion qui permet aux propriétaires d’aménager leur place de parking voiture en véritable stand pour motos !

Fini, du même coup, l’angoisse de laisser son scooter ou sa moto « en surface », vulnérable aux dangers de la ville moderne. Vols, dégradations, intempéries… Vous pouvez partir l’esprit tranquille. Sans craindre les « pervenches » d’aujourd’hui – à présent très sophistiquées – et les amendes qui viennent avec…

Le road-trip entrepreneurial de trois jeunes lillois…

Tous Lillois, les trois fondateurs de Gare ta Bécane portent fièrement les valeurs de leur région d’origine. L’occasion de mettre en valeur le dynamisme économique du Nord-Picardie en matière de start-up. Lille bouge de plus en plus et s’installe comme une place forte de la French Tech, à mi-chemin entre Paris et Bruxelles. Gare ta bécane – GTB pour les intimes – est activement soutenue par « Hauts-de-France Innovation Développement », le label régional qui compte.

Mais d’où le trio tient-il son idée, lancée en février 2021 ? Tout simplement d’une expérience malencontreuse. Victor, qui fut un temps parisien, eut maille à partir avec les habitudes locales : sa moto dégradée, il fut aussi coutumier des amendes qui tombent comme à Gravelotte dans la cité d’Anne Hidalgo. Ces trois ingénieurs de Centrale Lille se sont ainsi évertués à contrer le problème. Le tout avec succès.

Des prix garantis pour un service impeccable

Les prix qu’ils affichent sur leur site, via un plan interactif simplifié, divisent par deux l’offre existante. La colocation, c’est une double assurance : celle de diminuer les coûts et celle du meilleur rendement de l’espace. L’exemple parisien est saisissant : la plupart des places sont proposées entre 50 et 60 euros par mois. Dans la ville des fondateurs, Lille, on est encore plus bas : entre 25 et 50 euros.

Le site innove en proposant un véritable guide de circulation dans les villes. Pour l’heure, seule la région Île-de-France est concernée. Astuces, tarifs de stationnement, axes majeurs… Tout y passe !

Concrètement, une fois la place de parking choisie, l’utilisateur n’a plus qu’à remplir un rapide formulaire (garanti sans paperasse) … et payer. Il recevra quelques jours plus tard son moyen d’accès au parking (clef, digicode) et pourra en profiter à loisir – le tout sans engagement. De quoi garantir la liberté de rouler, à laquelle les motards sont légitimement attachés. Born to be Wild !