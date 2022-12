Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Gagan Paul

Quoi ? Une griffe originale, toujours marquée par une touche de fantaisie, pratique et asexuée.

Le fabuleux destin de Grégory Paul. Voilà qui ferait un formidable titre alternatif à cet article. Ce créateur talentueux, né dans le tumulte de New Delhi, a parcouru un chemin surprenant avant de devenir créateur de mode. D’abord titulaire d’un bachelor de commerce en Inde, il devient danseur – on peut l’apercevoir dans les clips de la chaîne MTV – et réalise 102 spectacles !

Après quoi, il se reconvertit dans la banque. Un univers qui intéresse ce touche-à-tout… mais qui l’empêche d’exprimer son côté créatif. Il débute un cursus dans une école de haute-couture à Paris : on constate tout de suite qu’il a du talent. Puis devient le stagiaire d’Alexander McQueen. En parallèle, il œuvre chez Céline, sur le plan commercial.

Et puis c’est le déclic. Un jour à Long Beach, il observe son meilleur ami, un joailler très tendance, s’affairer au téléphone. Fort de son succès, celui-ci doit choisir entre Beyoncé et Jennifer Lopez, qui toutes deux rêvent de porter ses bijoux. Quelque chose s’allume dans le cœur de Grégory Paul. Le syndrome : « Pourquoi pas moi ? ». L’ambition le débarrasse de ses peurs, il se lance. Gagan Paul naît. Paul, pour son nom de famille ; Gagan, pour son prénom indien qui signifie « ciel ». Les racines et les ailes.

Inspiration(s)

Le style Gagan Paul se reconnaît d’emblée. Il en jette. C’est un souffle qui veut casser les codes. D’abord parce qu’il fait le double-choix de l’élégance et du pratique – refusant de fléchir sur l’un ou sur l’autre. Ensuite, parce qu’il joue intelligemment avec les dogmes éculés du genre : pas de collection « homme » ou de collection « femme ». 98 % des vêtements sont unisexes. Les couleurs et les matières fusent comme un feu d’artifice. Les oiseaux de nuit adorent. Gagan Paul assume une fantaisie certaine.

Pour oser une métaphore musicale, on est plus proche de l’improvisation jazzy que du récital pour violoncelle. Natacha Polony ne s’y est pas trompée. En 2017, la directrice de Marianne posait en Gagan Paul à la Une de Grand Seigneur Magazine. Chapeau !

Gagan Paul, un certain regard. Les origines indiennes du créateur se mêlent à son amour pour l’architecture, la musique, le cinéma parallèle. S’y amalgament aussi et de plus en plus, des inspirations venues d’Amérique du Sud, un coin du globe où le créateur se sent « très à l’aise ». Pérou, Brésil, Chili… Des inspirations bariolées et bigarrées qui sont autant de cordes à son arc. Le sport occupe une place toute particulière pour cet ancien danseur, qui s’inspire par exemple de l’univers de la boxe pour concevoir un manteau nommé « Bali » (ci-contre). Chaque pièce dispose d’un nom inspiré d’une ville – moyen d’ancrer la marque dans son caractère cosmopolite assumé.

Signature(s)

La première réaction des clients, lorsqu’ils pénètrent dans la boutique Gagan Paul du 75 rue Jean-Pierre Timbaud (Paris XIe) est souvent de s’esbaudir devant la variété des matières. On remarque aussi, assez rapidement, une certaine signature de marque caractérisée notamment par un usage répété des poches (certains vêtements en comptent jusqu’à 8 ou 9). Une excentricité amusante et ô combien pratique. Les ceintures inspirées du judo font aussi un grand effet. Enfin, le petit zip blanc, qui vient agrémenter jusqu’aux tenues les plus classiques se repère aussitôt – il installe Gagan Paul dans le paysage.

Mais qui est au juste le client Gagan Paul ? On l’aura compris, il peut être tout aussi bien un homme qu’une femme, puisque l’audace de la marque est justement de gommer cette frontière naturelle du genre. Le créateur affirme qu’il doit s’agir de « quelqu’un de sûr de son corps », désireux de faire appel à « un petit plus » pour rehausser sa tenue. Dans sa clientèle, on compte autant d’artistes originaux que de banquiers, d’avocats ou de journalistes. Un aller-retour très contemporain entre l’unique et le global. Une marque décidément à suivre.