Fullsoon, pour des restaus qui gèrent et prospèrent

Qui ? Fullsoon

Quoi ? Un gestionnaire prédictif ultra performant qui maximise les revenus des restaurateurs et évite le gâchis alimentaire.

Le gaspillage alimentaire. Certains le provoquent, d’autres le condamnent. Hassan-Ali Chaudhary, lui, a décidé d’agir. Sa start-up Fullsoon – qu’il a cofondée avec ses deux sœurs Misba et Tayeba – sauve un tiers du gâchis des restaurants. Elle aide aussi les gérants à mieux conduire leurs stocks, leurs personnels et leurs dépenses.

Plusieurs grands acteurs de la restauration ont déjà été conquis par sa solution. Parmi eux : le groupe Accor, McDonald’s ou encore G La Dalle. Entretien.

D’où vient le concept Fullsoon ?

J’ai longtemps été en charge de la prédiction d’occupation des hôtels pour le groupe Accor. À ce titre, j’ai eu la chance de beaucoup voyager et de pas mal fréquenter les restaurants des hôtels en question. À chaque fois, j’ai fait le même constat : après le petit-déjeuner, la moitié du buffet est jetée à la poubelle.

J’en ai parlé avec mes deux sœurs. Si nous pouvons prévoir le nombre de personnes qui séjournent à l’hôtel, pourquoi ne pas prédire le nombre de celles qui iraient au restaurant ? Voilà les débuts de Fullsoon. L’idée a germé pendant le confinement et nous avons lancé le projet en février 2022.

Concrètement, comment ça marche ?

C’est un outil de gestion prédictive pour les restaurants. On estime le nombre de clients, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d’ingrédients dont on a besoin pour la préparation. Il est important de rappeler que la prévision parfaite n’existe pas, mais on arrive à s’en approcher grâce à notre expertise.

Par exemple, pour les fast-food il est relativement facile de prévoir la fréquentation. Ce sont des lieux où l’influence extérieure est très forte. S’il y a un événement sportif ou une météo idéale, on peut prévoir une bonne fréquentation. Pour la restauration classique, c’est un peu plus précis. Les corrélations sont plus fines. Ça dépend du nombre d’entreprises autour, du télétravail, du flux routier… Entre autres.

Actuellement, pour les fast-food, nous tournons aux alentours de 90 % de précision. Pour la restauration à table, on oscille entre 75 et 80 %.

Quels axes de développement à l’avenir ?



Aujourd’hui, notre typologie de clients est axée sur les chaînes et les franchises. On se concentre sur ces restaurants qui ont à cœur de standardiser leurs process, avec des fiches recettes précises, etc. C’est plus facile pour nous d’un point de vue opérationnel. À l’avenir, nous aimerions pouvoir proposer nos services à la restauration indépendante.

Nous travaillons aussi avec les pouvoirs publics pour mettre en place de nouvelles initiatives dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensemble, on met en place des chartes et des formations pour les différents acteurs de la restauration. On veut créer une dynamique pour prouver qu’avec des petits changements précis, on peut très vite arriver à un objectif zéro gâchis.

Que représente pour vous votre start-up ?

C’est une entreprise aux valeurs familiales que nous avons fondée avec mes deux sœurs. C’est hyper important pour nous de garder cet ADN, même si nous sommes en pleine croissance. Chez Fullsoon, on prône la bienveillance et l’union autour d’un objectif commun, celui de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Ça me permet de rappeler aussi que l’on recrute énormément en ce moment. Dans les domaines de data scientist, data engineer, marketing et communication. On est en pleine expansion, c’est pourquoi nous recherchons divers profils.

Et au fait, pourquoi Fullsoon ?

The restaurant is going to be full soon ! (Le restaurant va être bientôt plein, ndlr). Un peu d’optimisme sur la fréquentation, ça fait pas de mal !

Propos recueillis par Tanguy Patoux