Éthi’kdo, (éco)responsable de votre plaisir !

Qui ? Éthi’kdo

Quoi ? Des cartes cadeaux et coffrets éthiques et écoresponsables.

Offrir une carte cadeau, c’est bien. Offrir une carte cadeau écoresponsable, c’est encore mieux ! Éthi’kdo recense plusieurs centaines de boutiques écosolidaires dans lesquelles faire son shopping est aussi bon pour le moral que pour la conscience.

Et, bonne nouvelle pour notre start-up de la semaine, le marché de la carte cadeau se porte à merveille en France. « Il y a entre 3 et 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an qui circulent sur ce marché », estime Séverin Prats, le fondateur d’Éthi’kdo. « On s’est rendu compte que toute cette manne allait vers les grandes enseignes et quasiment rien pour les acteurs de l’économie écoresponsable », poursuit-il.

Cet entrepreneur avait alors à cœur de rétablir un peu de justice sur ce marché. Quatre ans après son lancement, Éthi’kdo devient une entreprise d’utilité publique qui emploie une quinzaine de salariés et enregistre deux millions d’euros en volume de vente par an.

Beaucoup de grands comptes ont déjà fait appel à leurs services b to b. Parmi eux, Orange ou Safran – pour ne citer qu’eux. Cadeaux, primes de fin d’année, comité d’entreprise… Éthi’kdo adapte ses offres à toutes ces pratiques d’entreprises. Et comme aime le rappeler le fondateur : « Les cartes cadeaux sont défiscalisées jusqu’à 183 euros par salarié et c’est un bon moyen de faire plaisir. » Un argument de vente imparable !

Le pari Kadoresto

Il y a les entreprises qui privilégient la croissance organique. D’autres qui misent tout sur les acquisitions. Et entre les deux : Éthi’kdo. Le rachat de Kadoresto, une entreprise spécialiste des coffrets et cartes cadeaux en restauration, en est la preuve.

« Kadoresto, à ses débuts, n’avait pas cette démarche écoresponsable. Quand on a décidé de reprendre la start-up, on lui a fait prendre ce virage et nous sommes très contents du résultat. Aujourd’hui Kadoresto tourne à plusieurs centaines de milliers d’euros en volume de vente », se réjouit Séverin Prats.

Parce qu’être visionnaire, c’est aussi voir le potentiel inexploité d’une entreprise. Kadoresto, bien ébranlé par la covid-19, voyait son avenir se ternir. Pourtant, il n’aura fallu que quelques ajustements marketing et tech aux équipes de Séverin pour remettre le wagon sur de bons rails.

Aujourd’hui, Kadoresto travaille avec les label écotable ou l’étoile verte Michelin pour garantir l’éco-responsabilité des restaurants partenaires. « L’objectif, c’est d’avoir tous les restaurants écoresponsables de France sur notre site pour que tout le monde puisse connaître les établissements près de chez eux » ambitionne Séverin Prast, président de Kadoresto.

Du vert de A à Z

Que ce soit pour Éthi’kdo ou sa petite sœur Kadoresto, le leitmotiv reste le même : l’écoresponsabilité avant tout. Avant tout vraiment ? Même au point de se priver de certains leviers d’acquisition ? Eh bien oui. Le groupe renonce à la publicité sur les réseaux sociaux et Google, par exemple. Pas assez éthiques selon Séverin Prats. L’entrepreneur engagé leur préfère Ecosia.

Pour la communication en physique, Éthi’kdo sponsorise des événements solidaires. Les participants aux challenges Run For Planet ou Ma Petite Planète ont la chance de remporter des coffrets cadeaux.

Alors, après la carte cadeau et les coffrets restos, Éthi’kdo a encore de l’appétit. Et tant que le marché se portera bien, nous pourrons compter sur Séverin Prats et ses équipes pour continuer à verdir de nouveaux secteurs. Hôtellerie ? Voyage ? À qui le tour ?