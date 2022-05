Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? fizYou

Quoi ? Une application et un site de prévention santé destinés aux entreprises et à leurs salarié·es.

Gestion du stress, prévention des douleurs, posture, activité physique régulière… Toutes ces problématiques n’ont pas vocation à se vivre uniquement dans la sphère privée. Avec fizYou, les entreprises ont la possibilité d’investir durablement dans la santé de leurs salarié·es. Une solution pensée par des experts médicaux et adaptée aux moins sportif·ves d’entre nous.

Nous ne cessons de le rappeler, le bien-être au travail est une problématique essentielle de notre société. La réussite d’une entreprise passera par la santé de ses salarié·es. Qu’elle soit mentale, mais aussi physique. Et ça, Talia Lipiec, ancienne salariée du groupe Canal+ en marketing business, Florian Patalagoïty, kiné-ostéo et coach sportif, et Régis Harpocrate l’ont bien compris. De l’union de leurs talents naît fizYou. Un support numérique de prévention santé à destination des entreprises qui souhaiteraient faire bénéficier leurs salarié·es de conseils d’expert·es médicaux·les pour se sentir mieux au bureau, mais aussi – et surtout ! – dans leur quotidien. Entretien avec Talia Lipiec, co-fondatrice de fizYou.

Racontez-nous la création de fizYou.

L’idée est née en mai 2020, à l’issue du premier confinement. Mon premier associé Florian Patalagoïty, qui est kiné-ostéo et coach sportif spécialisé dans le sport de haut niveau s’est rendu compte que tou·tes les patient·es qu’il avait en cabinet s’étaient bloqué·es le dos assez bêtement. Ce, tout simplement parce qu’il·elles n’avaient pas en tête les bonnes habitudes santé à prendre au quotidien et notamment en télétravail. De mon côté, j’avais remarqué que le monde de l’entreprise manquait d’un outil de qualité pour parler des sujets de santé au travail dans leur environnement et sans que ce soit rébarbatif. D’où la naissance de fizYou. La structure a vraiment vu le jour début 2021. Sans oublier l’arrivée de Régis Harpocrate, développeur, pour améliorer l’application.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

« Fiz » évoque le mot anglais physiotherapy, qui veut dire kinésithérapie. Nous nous sommes aussi inspirés de fizz, pour pétiller. Nous y avons accolé you pour signifier que notre solution est entièrement dédiée à l’utilisateur·rice final·e… même si nous la vendons aux entreprises !

Quel est le concept de fizYou ?

fizYou est une solution digitale de prévention santé adressée aux salarié·es d’entreprises. Elle s’inspire de l’expertise médicale développée dans le sport de haut niveau.

Le concept se déploie sur trois axes. Le premier, c’est un accès individuel à l’application fizYou. Là, les collaborateur·rices découvrent du contenu de sensibilisation via des épisodes en format vidéo de quatre minutes maximum. Nous proposons des astuces pratiques pour améliorer son quotidien au bureau mais aussi des routines d’exercice à synchroniser dans son agenda personnel pour passer à l’action et prendre de bonnes habitudes.

Le deuxième pilier s’articule autour d’ateliers collectifs en format webinaire. Il permet aux équipes d’interagir avec nos expert·es santé et d’aborder des problématiques qu’elles rencontrent au quotidien de manière plus approfondie.

Enfin, le troisième pilier s’adresse plutôt aux équipes de ressources humaines. Il s’agit d’une boîte à outils qui aide à l’accompagnement des salarié·es sur la santé au travail grâce, notamment, à un kit de communication interne. fizYou propose également un tableau de bord de pilotage pour monitorer des indicateurs chiffrés à la fois quantitatifs et qualitatifs et suivre l’amélioration du bien-être des équipes.

Concrètement, que vont trouver les travailleur·ses sur fizYou ?

fizYou propose trois thématiques de contenu. La première, intitulée « je bouge » incite à réintégrer de l’activité physique dans son quotidien, ce, de manière bienveillante. Il s’agit de mouvements à réaliser tous les jours. Soit au bureau, soit sous la forme d’une « séance de sport ».

La thématique « Je souffle » recense des astuces de sportifs professionnels pour baisser leur niveau de stress. Les salarié·es découvriront de nombreuses techniques qui permettent de se détendre rapidement et efficacement.

Enfin, dans « Je soulage », nous proposons des techniques de kinésithérapie et d’ostéopathie pour éviter, par exemple, qu’un mal de dos ne dégénère. Ce sont de petits exercices ciblés sur une zone pour la soulager et la renforcer.

Aujourd’hui s’ouvrent les précommandes de

notre nouveau livre aux éditions @LAROUSSE_FR 🚀

​

📚​ MON PROGRAMME SPORT & SANTE : EN

FORME, POUR DE BON !​ écrit par Florian Patalagoïty, co-fondateur de @fizYou_

​

📆 Sortie le 23 mars 👉 https://t.co/pwMyf6yi2U#news #startup pic.twitter.com/U2eHSNECLE — fizYou (@fizYou_) February 23, 2022

Avez-vous prévu de faire évoluer le concept ?

Premièrement notre livre Mon programme sport et santé : en forme pour de bon est sorti aux éditions Larousse cette année ! Dans la même veine que fizYou, les lecteur·rices y trouveront des astuces à adopter au quotidien. Cela déborde du cadre du travail mais la logique reste la même. Ils pourront aussi découvrir des entretiens avec des sportif·ves de haut niveau. Comme Florent Manaudou ou Luka Karabatic. Lesquels expliquent ce qu’ils ont appris de leurs pratiques diverses.

En termes de développement, nous sommes actuellement dans une logique b to b. Dans quelques mois nous allons ouvrir notre solution aux indépendant·es. Puis, l’objectif 2023 vise à proposer fizYou aux travailleur·ses physiques qui ont d’autres besoins. Car pour l’heure, nous abordons des solutions pour les travailleur·ses sédentaires, mais un·e travailleur·se de chantier, par exemple, a d’autres problématiques. Donc d’autres besoins.