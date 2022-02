Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? FamilEat

Quoi ? Un service de livraison de plats cuisinés

De bons petits plats faits maison et livrés directement chez vous ? C’est le pari de Pierre Barnier (diplômé de l’Edhec) et de sa sœur Mélanie (ingénieure). L’idée est simple : faciliter le quotidien des Français·es débordé·es qui souhaitent se nourrir sainement ! Produits surgelés remplis d’additifs ou simples salades préparées… il existe peu d’alternatives rapides healthy ! Pas de panique, Pierre et Mélanie ont trouvé la solution : des repas sains, préparés à partir de produits frais : viandes françaises, légumes de saison… Le tout concocté par Bertrand Guéneron, chef de la gastronomie et ancien second d’un restaurant trois étoiles !

La jeune pousse, fondée en 2018, offre un large panel de produits. Les plats sont disponibles sur le site et « à la carte ». Une fois la commande passée, le chef Guéneron se met aux fourneaux. Les propositions demeurent variées et les menus renouvelés chaque lundi.

Un concept innovant et qui « fonctionne bien », estime Pierre Barnier. Lequel a souhaité étendre cette solution, initialement pensée pour les familles actives, aux seniors, parfois confrontés à une situation de dénutrition.

Chez FamilEat, essentiel de « bien manger et de manger gourmand » ! Tajine, bœuf bourguignon ou encore blanquette de veau… Près de 200 recettes sont disponibles sur le site Internet. Les plats, emballés sous vide, ont une durée de conservation de 15 jours en moyenne.

Des plats livrés partout en France

FamilEat, ce n’est pas seulement un « service pour les citadins », précise Pierre. Si la cuisine centrale de la start-up est installée au sud de Paris, les plats voyagent partout en France. Le système de « glacière éphémère », pensé par l’entreprise, conserve les aliments pendant 24 heures. Le froid est « conservé à l’intérieur du produit grâce à une laine isolante et de la glace », explique le CEO. Un système ingénieux et écologique qui autorise des transports classiques (Chronopost) à la place de camions frigorifiques.

« Pour nous aujourd’hui, c’est la même chose de livrer au pays Basque, dans les montagnes ou à côté de Paris », résume Pierre. Pour la livraison, il faudra toutefois patienter : comptez une semaine à quinze jours, après le passage de la commande.

Un engagement écologique important

L’un des engagements de la start-up : la lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce aux systèmes de plats préparés à la commande, les produits sont rationnés au compte-gouttes. En cuisine, il n’y a que des légumes français et de saison, « oubliez les tomates ou aubergines en hiver ! », affirme le CEO. Les fournisseurs sont majoritairement des petits producteurs français : la crémerie de Nous à Vous pour les produits laitiers, et l’entreprise normande La marmite pour les viandes.

Des partenariats dans des lieux de vacances ou de vie

Si la jeune pousse grandit, c’est, entre autres, grâce à ses partenariats. Le premier partenaire de la start-up, c’est le service de locations Pierre et Vacances. Chaque semaine, ils livrent des dizaines de colis dans les multiples hébergements du groupe. « En cette période de vacances scolaires, nous livrons essentiellement dans les stations de ski. » Les résidences seniors Les sénoriales, sollicitent, elles aussi, les services de FamilEat.

Aujourd’hui, l’entreprise compte une quinzaine de salarié·es et souhaite devenir une marque de référence du « bien manger » au quotidien. L’entreprise étendra son offre et ses services aux crèches, aux entreprises. L’objectif : cibler les lieux dans lesquels les Français·es consomment des plats industriels, et remplis d’additifs. « Notre ambition, remplacer ces offres par des produits sains ! », dixit Pierre Barnier.

Marion Mouton