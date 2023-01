Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? elleboss.fr

Quoi ? Une plate-forme qui permet aux femmes freelance de trouver des missions de travail de façon flexible et de trouver un meilleur équilibre vie pro/perso.

Ah le monde de l’entrepreneuriat… Peu de garanties, des revenus qui fluctuent et une grande charge de travail. En somme, un choix pas facile. Pourtant, pour beaucoup, c’est le rêve d’une vie de « ne pas bosser pour un patron ». Alors elleboss.fr se charge d’aider les femmes qui souhaitent se lancer dans cette aventure… aussi risquée qu’enrichissante.

La voilà enfin la marketplace où se retrouvent des chefs d’entreprises à la recherche de prestataires externes et des femmes entrepreneuses qui répondent parfaitement à leurs critères ! « Tout est parti d’un ressenti personnel. Il faut encourager les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat ! Notamment celles qui ont traversé des événements de vie et qui aujourd’hui, exigent plus de flexibilité », constate Juliette Mandrin, co-fondatrice d’elleboss.fr.

Ça tombe bien, cette flexibilité les entreprises en raffolent aussi ! Collaborer avec une freelance engage moins de contraintes qu’un CDD ou même un CDI. 57 % des entreprises françaises y ont régulièrement recours. Alors notre entrepreneuse a fait d’une pierre deux coups.

L’avantage de devenir ellebosseuse

Devenir ellebosseuse c’est rejoindre une communauté inclusive et obtenir plus de sécurité financière. Les offres de missions sont susceptibles de tomber plus souvent et la plate-forme met à disposition de nombreux outils pour gérer au mieux la vie d’une microentreprise. « On propose une messagerie pour échanger avec le client et un outil pour créer ses propres devis et factures. Nous avons mis en place la garantie de paiement, parce que trop d’entrepreneurs galèrent à se faire payer ! De l’assurance et de la prévoyance incluse pour plus de sécurité », ajoute Juliette Mandrin.

Elleboss.fr joue le rôle de soutien permanent. Une épaule sur laquelle se reposer. « Nous proposons aussi des ateliers. Ça permet aux entrepreneuses de savoir qu’elles ne sont pas toutes seules. On les aide dans leur réseautage et leur prospection ».

L’avantage d’engager une ellebosseuse

Triées sur le volet, que valent ces indépendantes ? le fleuron de leurs domaines de compétences ! Elleboss.fr attache une grande importance à la compétence et à la motivation de ses ellebosseuses : « Il existe plusieurs tests d’aptitude en fonction des métiers qu’elles pratiquent. On a également mis en place un système d’avis, qui s’applique aussi bien aux missions postées qu’à la freelance », indique la co-fondatrice. Une rigueur qui permet de garantir le bon déroulé d’une mission, d’un côté comme de l’autre.

Les entreprises à la recherche de freelances peuvent également faire appel à un account manager qui sélectionnera, pour elles, les profils les plus adéquats. Tout est fait pour simplifier les démarches, du premier échange jusqu’à la fin du contrat.

« Aujourd’hui nous tournons aux alentours de 90 % de récurrence de missions », nous informe la créatrice de la plate-forme. La preuve que tout le monde s’y retrouve !

Les ambitions d’elleboss.fr

À l’heure où ces lignes sont publiées, elleboss.fr finalise une levée de fonds auprès de business angels et de clients satisfaits de leur expérience. L’entreprise cherche plus de visibilité : « On veut permettre de désenclaver les territoires en allant chercher des entrepreneuses au-delà des grandes villes », ambitionne Juliette Mandrin.

Devenir la plate-forme de référence des entreprises engagées pour les femmes, voilà le souhait de notre cheffe d’entreprise. « Toucher les grands comptes est aussi l’un de nos objectifs. Nous avons déjà travaillé avec Les Échos et Vinci et nous voudrions poursuivre cette dynamique ! », conclut-elle. Elleboss.fr recense déjà plus de 1 000 entrepreneuses et au moins autant de clients satisfaits, et ne compte pas s’arrêter là ! Shoot for the moon, even if you miss, you’ll land among the stars !