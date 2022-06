Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Ecojoko

Quoi ? Un capteur hyper-intelligent pour comprendre enfin les secrets de votre facture d’électricité

Il analyse pour vous votre consommation d’énergie. Très efficace et pratique, le dispositif permet d’aboutir à une baisse rapide de 18 % en moyenne de sa consommation… et donc de sa facture . Un foyer lambda peut espérer préserver 300 euros par an ! Entre inflation et transition, voilà un outil de circonstance.

Les factures d’électricité nous laissent perplexes. Elles font le grand huit. Les voilà qui montent un mois, descendent le suivant, regrimpent le troisième… Sans que bien souvent on n’y comprenne quoi que ce soit. Leurs voies sont parfois plus impénétrables encore que les cours boursiers ! Grâce à Ecojoko, le consommateur attentif peut déjà y voir beaucoup plus clair. Ce boîtier intelligent, installé directement sur le compteur, centralise les informations. Le tout vous est répercuté grâce à un assistant connecté aux airs de baromètre high-tech – et sur une application mobile consultable à chaque instant. Des infographies simples vous présentent l’état des lieux de la consommation du foyer. Eau chaude, frigo, lave-linge… Une vue d’ensemble avec un seul capteur. Bête comme chou. Tout est prêt en dix minutes sans électricien. Et cela s’agrémente de conseils des plus spécifiques qui prennent même des airs de « missions ». Tout cela peut devenir, pour la famille, autant de défis ludiques à réaliser.

Objectif zéro gaspillage ! Éteindre les appareils inutilement en veille, baisser le chauffage d’un petit degré, placer un couvercle sur la casserole pour conserver la chaleur… Des mesures de bon sens. Toutes choses que nous savons déjà par principe. Mais qui le fait vraiment ? En nous présentant clairement l’économie d’énergie (et d’euros) que nous pouvons réaliser à chaque fois, Ecojoko motive. Et vient alors, assez rapidement, le plaisir de découvrir sur votre petit baromètre la satisfaisante nouvelle : « Votre consommation d’électricité a baissé de 17 % cette semaine. » Gratifiant !

Le pari d’un duo d’ingénieurs

Au départ de cette initiative bienvenue, il y a l’idée nouvelle de deux ingénieurs désireux d’entreprendre. Laurent Bernard et Fabien Berlioz se rencontrent dans le monde savant de l’enseignement supérieur. Aussitôt vient l’envie de partager et de développer ce dispositif. L’idée germe : elle poussera vite ! Lancée en janvier 2017, la première levée de fonds d’Ecojoko satisfait les attentes les plus ambitieuses. KissKissBankBank (fameuse centrale du financement participatif) s’enflamme dès lors qu’elle a connaissance du projet. Les investisseurs se ruent sur ce frein aux dépenses énergétiques. Ecojoko devient l’une des plus profitables aventures de l’histoire de « KKBB ». Le petit singe bleu, qui sert de mascotte à la marque, traverse depuis sans grande peine la jungle des start-up écolos. Le nom est une référence à Hergé… Mais pas à Tintin ! Le singe Jocko est un personnage étonnant de la série « Jo, Zette et Jocko », autre bande dessinée à succès (certes moins flamboyant) du dessinateur bruxellois. Voilà pour la petite histoire.

Un coût raisonnable et même rentable, en location ou à l’achat

Combien ça coûte ? Pas bien cher. En location, Ecojoko propose son dispositif à 7,99 euros par mois. Dès les premiers temps, grâce aux économies réalisées sur la facture, vous pourriez même vous retrouver gagnant et rentabiliser la location ! Une économie d’autant plus rapide que les prix de l’électricité tonitruent ces temps derniers… Si vous êtes désireux d’acheter la solution en bonne et due forme ; il vous en coûtera cette fois 199 euros pièce. Moins abordable évidemment, mais ce partenaire deviendra l’allié indispensable des foyers qui développent un plan d’action plus radical contre le gaspillage. Cela représente un pari de moyen terme et un investissement d’avenir. Déjà 10 000 clients sont abonnés à ce dispositif. Certains ménages motivés parviennent à diminuer de moitié leurs dépenses électriques.

L’énergie de l’action contre le gaspillage

Les mantras (un brin éculés parfois) des gouvernements successifs sont là pour nous le rappeler : « La meilleure énergie, c’est celle qu’on ne consomme pas. » Et pourtant ! Pas moins d’un quart de notre consommation collective pourrait être évité sans altérer franchement notre confort de vie. Cela représente sept réacteurs nucléaires. Et des centaines d’euros par an pour des foyers aux finances souvent exsangues. Tout de même ! Rien que les appareils inutilement placés en veille représenteraient en général 150 euros de dépenses annuelles dont on se passerait volontiers. Ecojoko veut arrêter ce robinet qui arrose le désert. Faire comprendre au grand public les mystères d’une énergie invisible. Et murmurer ainsi à l’oreille de la Fée Électricité.