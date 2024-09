Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Ecklo

Quoi ? une alternative écoresponsable et performante au film plastique, pour réduire l’empreinte carbone de la logistique

A l’heure où les entreprises doivent impérativement réduire leur impact environnemental, une jeune start-up française, Ecklo, se distingue alors en proposant une alternative écoresponsable au film plastique utilisé pour l’emballage des palettes. Ce produit innovant pourrait donc bien prochainement bouleverser le secteur de la logistique.

En effet, chaque jour des millions de palettes sont emballées avec du film plastique pour sécuriser les marchandises lors de leur transport et stockage. Si cette pratique est désormais courante, elle n’en est pas moins désastreuse pour l’environnement. En France, ce sont ainsi 310 000 tonnes de film plastique qui sont jetées annuellement, et ce, après un seul usage. Cela entraîne alors une émission colossale de 1,5 million de tonnes de CO 2 .

C’est donc en observant cette utilisation massive et souvent superflue du plastique que Corentin Dejean, alors étudiant et employé chez McDonald’s, a eu l’idée d’Ecklo. Lors du confinement de 2020, il se met ainsi à coudre ses propres prototypes d’emballages réutilisables. Cette simple expérimentation se transforma alors rapidement en un projet entrepreneurial ambitieux.

La naissance d’une solution innovante

En 2022, après deux ans de recherches intensives et une dizaine de prototypes, Ecklo voit le jour. Aux côtés de Corentin, deux autres jeunes entrepreneurs rejoignent l’aventure : Robin Bruneau et Florian Dejean. Ensemble, ils développent une housse réutilisable pour palettes, fabriquée à partir de matériaux recyclés et recyclables, qui pourrait remplacer avantageusement le film plastique.

« Nous avons voulu créer une solution qui soit non seulement performante, mais aussi réellement durable. Chaque housse est pensée pour être utilisée plus de 100 fois, ce qui représente un véritable changement de paradigme dans un secteur habitué au tout jetable », explique Corentin Dejean. Si une housse est endommagée, elle peut être réparée localement par un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail), prolongeant ainsi sa durée de vie tout en contribuant à l’économie sociale et solidaire. Cette approche innovante permet ainsi de réduire de 93 % les émissions de CO 2 et de 95 % les déchets plastiques, selon une analyse de cycle de vie réalisée par l’entreprise Riverse.

Un lancement réussi et des perspectives prometteuses

L’été 2024 marque un tournant pour Ecklo avec le lancement officiel de sa solution sur le marché. Et les débuts sont encourageants. Avant même sa commercialisation, Ecklo a déjà séduit des industriels de renom. Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation, a été l’un des premiers à tester cette innovation sur ses flux internes entre Angers et Nantes. Les résultats obtenus sont convaincants, ce qui augure d’un succès commercial rapide pour la jeune pousse.

« Voir des entreprises de cette envergure adopter notre solution dès les premières phases est une validation forte de notre travail. Cela montre qu’il existe une réelle demande pour des alternatives écoresponsables dans la logistique », se réjouit Corentin Dejean. De plus, Ecklo a remporté le prix du Club Déméter, une reconnaissance de poids dans le domaine de la logistique responsable. Cette distinction ouvre de nouvelles portes à la start-up, qui discute actuellement avec plusieurs grands groupes industriels. Ces entreprises, soucieuses de réduire leur empreinte environnementale, voient en Ecklo une solution idéale pour remplacer le film plastique sans compromettre la sécurité de leurs marchandises.

Vers une logistique plus verte

La révolution portée par Ecklo ne se limite pas à une simple innovation produit. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large, celui d’une logistique verte qui allie performance économique et responsabilité environnementale. « Notre ambition est de transformer la logistique de manière durable, en proposant des solutions qui répondent à la fois aux impératifs écologiques et aux besoins opérationnels des entreprises », souligne Corentin Dejean. En effet, face aux nouvelles réglementations telles que le décret 3R, qui impose une réduction de 20 % de l’usage du plastique d’ici à 2025, les entreprises doivent impérativement adapter leurs pratiques. Ecklo leur offre une solution concrète pour y parvenir sans perturber leurs processus logistiques.

La housse réutilisable d’Ecklo se veut être bien plus qu’un simple produit : elle est le symbole d’un changement nécessaire dans un secteur encore trop dépendant des matériaux polluants. Alors que les pressions réglementaires s’intensifient, les entreprises doivent faire des choix audacieux pour réduire leur impact environnemental. En proposant une alternative pratique, économique et surtout durable, Ecklo se place en tête de cette transformation.

Des perspectives d’avenir ambitieuses

Ecklo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Notre priorité d’ici à la fin de l’année est d’équiper le plus de flux propices possible », explique Corentin Dejean. Par flux propices, il désigne les flux internes des entreprises, où l’intégration de leur solution est particulièrement aisée. Cette stratégie permettra à Ecklo de se positionner solidement sur le marché français avant de s’étendre à d’autres marchés, notamment en Europe. « Nous avons pour ambition de nous développer sur le marché européen, tout en respectant les objectifs de conformité, et à plus long terme, d’explorer d’autres marchés à l’international », ajoute-t-il.

Parallèlement à cette expansion géographique, Ecklo continue de miser sur l’innovation. « Nous souhaitons poursuivre la R&D et lancer dès 2025 de nouveaux produits et solutions qui répondront aux problématiques opérationnelles de nos clients, tout en ajoutant cette dimension de durabilité encore trop absente dans la logistique », précise Corentin Dejean. Parmi les projets en cours, l’entreprise travaille sur une version automatisée de sa solution, en réponse aux besoins exprimés par plusieurs clients. Sur le plan humain, Ecklo se renforce également. « Aujourd’hui, nous sommes quatre, dont deux ingénieurs, mais nous prévoyons de recruter plusieurs autres ingénieurs d’ici à la fin de l’année pour soutenir notre croissance et nos projets de développement », ajoute le CEO.

Ecklo dispose donc de tous les atouts pour devenir un leader de la logistique verte. « Nous croyons fermement que notre solution peut fixer de nouveaux standards dans le secteur. L’avenir de la logistique sera écoresponsable, et nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans cette transition », conclut Corentin Dejean. Si la route est encore longue, les premiers signes sont clairs : Ecklo est une start-up à suivre de près, tant elle pourrait redéfinir les standards de l’industrie logistique.