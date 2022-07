Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Cocholed

Quoi ? Un cochonnet lumineux pour les parties de pétanque nocturnes.

Nos Toulousain·es ont du talent. Raphaël Paesa est l’inventeur du Cocholed. Ce cochonnet lumineux qui permet de faire durer vos parties de pétanque la nuit tombée. Carton plein pour l’entrepreneur qui, avec l’été, fait face à des ruptures de stock.

L’arrivée des fortes chaleurs nous inspire quelques parties de pétanque chez ÉcoRéseau Business… Avec les années, ce sport national du Sud a su gagner les cœurs de tous les Français·es – même les plus parisiens d’entre nous – au point d’en devenir branché. Surtout à l’heure de l’apéro ! Mais subsistait un problème contre lequel boulistes professionnel·les ou amateur·rices, ne pouvaient rien. La nuit et son manteau noir derrière lequel le cochonnet n’avait de cesse de disparaître. Il aura fallu attendre 2021 et l’ingéniosité d’un homme pour résoudre ce problème très estival. Raphaël Paesa est l’inventeur du Cocholed. Entretien.

Le Cocholed, c’est quoi ?



C’est un cochonnet lumineux équipé de LED. Il permet de jouer à la pétanque quand le soleil se couche et ce, pendant quatre heures. Une fois la batterie déchargée, il est possible de la changer.

D’où vient cette idée ?



C’est une histoire qu’ont vécu beaucoup de Français·es… L’été, en vacances, on fait des barbecues. On joue aussi à la pétanque, à la fraîche, vers 20 heures quand le soleil se couche, pour ne pas subir la canicule. Comme on ne peut pas faire deux choses à la fois, il faut bien quelqu’un pour s’occuper des saucisses. Dans mon groupe d’ami·es, ce quelqu’un, c’est moi. Et, pendant que je faisais cuire la viande, le soleil a eu le temps de se coucher et on ne voyait plus le cochonnet. Pas de pétanque pour moi. C’est là que mes amis m’ont dit : « C’est quand même bizarre que tu n’aies pas encore inventé un cochonnet lumineux ! » Parce que je suis passionné d’électronique depuis que je suis tout petit et qu’ils m’ont toujours vu réparer ou bricoler tout et n’importe quoi. J’ai voulu relever le défi.

J’ai une société d’électronique et de conception de produit. Grâce à mon imprimante 3D, j’ai créé un prototype avec une petite carte électronique de rien du tout, une pile, un interrupteur et une diode électronique luminescente. Tout ça simplement pour voir si ça faisait le job !

Quand avez-vous commercialisé le Cocholed ? Le succès était-il au rendez-vous ?

Le Cocholed a été commercialisé début juin 2021. Pour le succès, tout est relatif. Que des gens achètent mon projet, en fassent des vidéos, le partagent, c’était déjà une réussite pour moi. Mais il y a quelques semaines, le journal 20 minutes a publié un article sur le Cocholed et depuis, l’engouement est énorme !

D’ailleurs, le produit est en rupture de stock.



Nous étions en rupture de stock oui. Mais à compter du 13 juillet, nous reproposons nos produits en quantité quotidienne limitée. Nous devrions retrouver une disponibilité de toute notre gamme de produit début août.

Le Cocholed est-il amené à évoluer ? Avez-vous d’autres projets autour de la pétanque ?



J’ai deux autres sociétés et ce sont elles qui me font vivre… Mais je vais conserver le Cocholed, le faire évoluer. Le concept plaît aux gens, ce serait bête de laisser tomber ! Nous allons proposer de nouvelles couleurs et de nouveaux produits dans la gamme. Aujourd’hui nous avons un pack solo, un pack duo et un pack trio. Nous allons ajouter un pack pour les clubs. Eux se fichent du packaging, ils veulent une boîte avec plein de Cocholed, des pièces détachées, des piles, une notice et c’est tout ! Nous espérons le proposer à la rentrée.