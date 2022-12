Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Bioburger

Quoi ? Une chaîne de fast-food certifiée 100 % bio

Oubliez le Big Mac, le Whopper et autres wings de poulet. Il est temps de revisiter les codes du fast-food et de démocratiser l’agriculture biologique. Bioburger, l’enseigne certifiée 100 % bio, n’hésite pas à se démarquer du lot en offrant à ses clients des produits frais. Des produits français. Et surtout des produits bio !

Avis aux curieux. Avis aux amoureux des fast-foods qui ont un profond sens de l’éthique. À ceux qui cherchent un restaurant ouvert, même le dimanche à 22 heures ! À ceux pour qui un burger rime avec double steaks, ou à ceux qui suivent un régime végétarien. C’est à vous que Bioburger s’adresse. Une franchise qui a à cœur de répondre aux envies du plus grand nombre. Un pain français, du ketchup bio, des oignons coupés à la main, des tomates de saison, un steak bien cuit… Entretien avec Louis Frack, le cofondateur de l’enseigne.

Quel est le concept de Bioburger ?

Bioburger, c’est simple. C’est un fast-food où l’on ne travaille qu’avec des produits issus de l’agriculture biologique. L’offre principale est assez classique, un burger et des frites. Mais au final, chaque menu acheté représente un petit pas vers la transition écologique. On peut mieux consommer, mieux vivre sans forcément renier le plaisir. Notre réel défi est là !

Comment l’idée vous est-elle venue ?

C’est une histoire qui commence en 2008. Avec Anthony, le cofondateur, on se rencontre sur les bancs d’une école de commerce. Et après avoir partagé 5 ans d’études, 1 140 déjeuners dont quelque 478 burgers, on se rend compte qu’on est des vrais amoureux de cet icône du plaisir qu’est le burger. Mais pour ce qui est de la manière dont il est fait, c’est autre chose… L’idée d’un burger de qualité nous fait languir. Mais pour ça, il faut casser les codes, il faut s’engager à servir de la qualité. Et à l’époque, qualité rime avec agriculture biologique !

Puis, rapidement, on se rend compte que le burger peut être un vrai levier dans la démocratisation du bio et donc plus largement dans la transition écologique.

Mais le bio a un prix, comment arrivez-vous à proposer des produits issus de l’agriculture biologique à un prix raisonnable ?

Si à qualité équivalente on est moins cher que nos concurrents, c’est grâce à un réel travail de la chaîne de valeur. On se distingue, car on a su tout rationaliser très tôt. Les consommables sont par exemple tous livrés dans un seul et même camion. C’est plus économique mais aussi plus écologique ! De même, on achète directement auprès de nos producteurs, sans intermédiaire.

Sans oublier que l’on fait moins de marge que nos concurrents, c’est un ensemble de petites initiatives – du choix des matières premières, jusqu’à l’offre client – qui changent la donne ! Avec un prix plus juste, on s’engage à proposer une réelle solution pour consommer plus durable.

Bioburger a récemment été cité dans une pub Burger King, quelle a été votre réaction ?

On était pas du tout au courant, ce sont nos proches qui nous ont avertis en voyant la pub. Notre positionnement singulier nous a permis de nous distinguer. Ça prouve que Bioburger a réussi à se faire une place sur le marché du burger en France. C’est une très belle récompense, surtout quand on sait que, dix ans auparavant, on s’inspirait de ces grandes chaînes de fast-food pour élaborer notre propre enseigne.

Avec déjà 16 restaurants en France, quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?

Nos ambitions n’ont pas changé. On veut continuer d’allier croissance économique et croissance écologique. Bien sûr qu’on veut se développer, mais on ne cherche pas le profit à tout prix. On cherche juste à atteindre une stabilité économique, ce qui nous permet d’activer un maximum de leviers écologiques et sociétaux. C’est un cercle vertueux.



Propos recueillis par Lola Pihen